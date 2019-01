SlagsmÃ¥l med Ã¸ks og machete i Oslo

Politiet rykket lørdag kveld ut til Linderud i Oslo etter meldinger om slagsmål med øks. Da de kom fram fant de en machete på en av de anholdte ungdommene.

Politiet meldte om hendelsen like før klokken 22 lørdag kveld.

– Politiet er på Linderud i forbindelse med melding om mulig slagsmål og observasjon av en øks. Vi har nå kontroll på mange ungdommer, men ikke informasjon om noen skadde, opplyser politiet på Twitter.

Klokken 22.18 skriver politiet på Twitter at en person er pågrepet for besittelse av en machete, og at hundepatruljen også fant en øks, kjetting og hammer under sitt søk.

En person pgrepet for besittelse av en machete. Vi har kontrollert totalt 17 ungdommer. En av disse ble kjrt hjem pga beruselse og 8 personer ble bortvist fra stedet. Det ble ogs funnet en ks av vr hundepatrulje under sk, samt kjetting og hammer. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) January 26, 2019

