Slakter Danmarks regjering etter vegetar-avgjørelse: - Feigt og utilgivelig

Gjør helomvendig etter dialog med fagforeningene.

Den danske regjeringen har lenge vurdert tiltak for hvordan man kan redusere klimaavtrykket, og et av tiltakene er å spise mindre kjøtt. Derfor foreslå regjeringen i forrige uke i sin nye, statlige innkjøpspolitikk, at man skulle innføre to vegetardager i uka i offentlig sektor.

Dette fikk flere miljøorganisasjoner til å juble, og de mente at dette var et skritt i riktig retning for å få ned danskenes kjøttforbruk. Nå har imidlertid forslaget blitt trukket tilbake.

- Regjeringen har etter dialog med flere fagforeninger, besluttet at det skal være opp til den enkelte statlige, arbeidsplass, om man ønsker å innføre vegetardager eller ikke, sto det i en pressemelding fra det danske finansdepartementet, ifølge DR.

Nå raser flere miljøorganisasjoner over denne beslutningen.

- Feigt

«Den Grønne Studenterbevægelse» er en studentorganisasjon som «kjemper for en grønn og rettferdig fremtid», og som krever en klimarettferdig dansk politikk, ifølge vedtektene sine.

- Regjeringen viser igjen at de ikke er verdig denne oppgaven. Det er feigt og utilgivelig at de droppet dette. Mette Fredriksen (Danmarks statsminister red.anm) har for lengst ødelagt håpet vårt, sier talsperson Sussi Lillelund til DR.

85.000 ansatte

Ifølge «Økonomistyrelsen» i Danmark er det 85.000 ansatte som er direkte ansatt i staten, men at 75.000 ansatte i tillegg som driver egne foretak også ville ha blitt en del av vegetar-tiltaket.

Klimarådgiver John Nordbo forteller til DR at det to vegetarmåltider i uken hadde vært nok til å gjøre en forskjell, men det blir altså ikke noe av dette i danske kantiner. DR skriver avslutningsvis at finansminister Nicolai Wammen ikke har ønsket å stille opp til et invervju.