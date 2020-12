Slakter helsemyndighetene etter hurtigtest-kjøp: - Dette er et alvorlig brudd på regelverket

Da Helse sør-øst i høst inngikk kontrakter for levering av hurtigtester, gikk man utenfor loven, viser dokumenter NRK har fått innsyn i.

Kontraktene med produsentene Abbott Rapid Diagnostics AS og Roche Diagnostics AS for innkjøp av tre millioner hurtigtester kostet staten 280 millioner kroner.

Dokumenter NRK har fått innsyn i, viser imidlertid at da kontraktene ble signert 25. september og 1. oktober, var det ikke gjennomført en offentlig anbudsrunde, som loven sier det skal.

– Dette er et alvorlig brudd på regelverket som like fullt gjelder i en pandemi som ellers, sier medlem Marianne Dragsten i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) til NRK.

– Det er ikke sannsynliggjort at det ikke kunne ha vært planlagt en gjennomføring av en konkurranse. Det er ikke nok at det nå haster å gjennomføre, sier hun.

Innkjøpene ble gjort av Sykehusinnkjøp på vegne av Helse sør-øst. I en epost til NRK forklarer konserndirektør Atle Brynestad i Helse sør-øst RHF at «myndighetenes strategi og krav om omfattende testing og tilgang til produktene som på kort varsel ble tilgjengelig i markedet» gjorde at det ikke var anledning til å overholde alle anbudskrav.

