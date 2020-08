Slakter Oslos koronastrategi: - Svært naivt av byrådet og Raymond Johansen

Frp og Høyre går hardt ut mot Oslo-byrådet etter økt koronasmitte. - Det er en kollaps, mener Høyre.

Flere av opposisjonspartiene i Oslo er svært kritisk til det rødgrønne byrådets håndtering av koronakrisen etter flere nye smitteutbrudd den siste tiden.

- Det er svært naivt av byrådet med byrådsleder Raymond Johansen i spissen å senke «guarden» nå i sommer, og ikke ha nok kapasitet både på testing og på kommunens koronatelefon, sier leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen (Frp), til Nettavisen.

Les også: Johansen med klar advarsel: - Den ølen du drikker, kan bli svært dyr

- Det var ventet

I helgen fikk bare 360 av 5300 som ringte koronatelefonen i Oslo svar, ifølge Aftenposten. Tirsdag opplyste også helsebyråd Robert Steen (Ap) at Oslo i dag kan teste i underkant av 5000 innbyggere i uka, mens målet til Helsedirektoratet er at byen skal kunne teste det dobbelte antallet, det vil si 1,5 prosent av innbyggerne.

- Mange har ikke kommet igjennom på telefonen, og har måtte kjøpe seg private tjenester utenom kommunens tilbud. Det er ikke noe i veien for det, men kommunen har et ansvar for å sikre helsetjenester til innbyggerne, sier Stenersen oppgitt.

KRITISK: Leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen (Frp), mener byrådet burde ha skjønt at det ville komme en smitteoppblomstring etter åpningen av samfunnet. Foto: Elin Eike Worren.

Hun mener byrådet burde ha skjønt at pågangen ville øke.

- Den økte smittekurven var ventet etter at flere av innbyggerne i Oslo i sommer har vært på reise rundt om i landet, og flere har vært i utlandet, samt at flere har «senket skuldrene» og ikke vært nok oppmerksomme på å holde avstand og fortsette med fokus på håndvask, sier Frp-politikeren.

Les også: Statsministeren hasteinnkaller til pressekonferanse om korona og reiser

Høyre: - Det er kollaps

Også Høyre i Oslo er svært kritisk til byrådets koronastrategi.

- Jeg synes det er en kollaps. Jeg fatter ikke at byrådet ikke har klart å forberede Oslos innbyggere på denne høsten som kommer med den oppblomstringen som alle har snakket om vil komme, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin, til Nettavisen.

Sundelin mener de burde ha økt testkapasiteten for lenge siden.

- Det virker som om de har tatt en lang og god sommerferie, og helt glemt at her skal man øke testkapasiteten og kapasiteten på koronatelefonen, sier han.

- Er du overrasket over at testkapasiteten ikke er bedre?

- Jeg er ikke bare overrasket, jeg er helt målløs og synes det er et slett arbeid av byrådet, sier Sundelin.

MÅLLØS: Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Øystein Sundelin, sier han ikke bare er overrasket, men også målløs av at byrådet ikke har fått på plass en bedre testkapasitet i Oslo. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Han viser til at man har vært enige på tvers av partiene om hva som skal gjøres.

- Likevel har ikke byrådet tenkt på at de skal være forberedt på dette. Samtidig som de maner til dugnad, og ikke stiller opp selv, sier han.

Les også: Ny testmetode for covid-19 skal gjøre det enklere og mindre smertefullt

Byråden: - Kom brått

Nettavisen har bedt om en kommentar til saken fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap), men byrådslederens kontor viser til helsebyråd Robert Steen fra samme parti.

- Smitteutbruddet i forrige uke kom brått og hadde et stort omfang. Vi jobber derfor nå for fullt med å øke kapasiteten for smitte og koronatelefonen, sier Steen i en kommentar til Nettavisen.

Steen sier han er uenig i at beredskapen burde vært holdt høy gjennom sommeren.

- Jeg helt uenig med Stenersen i at vi burde ha opprettholdt fult tilbud gjennom sommeren. Det viktigste i en langvarig alvorlig krise er å vite når de som står i førstelinjen kan hvile. For oss var det sommerukene hvor smitten var veldig lav. Nå har smitten økt og da må vi oppbemanne raskt igjen slik vi nå gjør, sier han.

MÅ HVILE: Helsebyråd Robert Steen (Ap) i Oslo er uenig i at de burde ha opprettholdt et fullt koronatilbud gjennom sommeren når smitten var lav. - Det viktigste i en langvarig alvorlig krise er å vite når de som står i førstelinjen kan hvile, sier han. Foto: Sturlasson

Tirsdag viste han til at de nasjonale helsemyndighetene fra onsdag endrer kriteriene for hvordan testingen skal foregå, ved at man ikke lenger trenger å gå via en fastlege for å få testet seg. Han mente det ville øke kapasiteten «vesentlig».

Mandag ble det også ansatt flere personer til å håndtere koronatelefonen, samt at det ble varslet at politiet nå skal slå hardt ned på drikking blant unge i parker. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) var dessuten tydelig på at han ønsker en nasjonal anbefaling om bruk av munnbind i kollektivtrafikken.

MUNNBIND: Politikerne i Oslo ønsker at folk bruker munnbind i kollektivtrafikken, men Stenersen mener det må bli opp til statlige myndigheter om det skal være et påbud. Foto: (NTB scanpix)

På det punktet er Stenersen og Johansen helt enige.

- Jeg mener det er viktig å anbefale bruk av munnbind på kollektivtrafikken, siden det kan være vanskelig å holde avstand. Men et eventuelt påbud er det myndighetene som må ta stilling til. Vi må også fortsette å oppfordre de som må reise på jobb, men har mulighet til å ha fleksibel arbeidstid, å reise utenom rushtrafikken. Samtidig er det viktig å huske på at bruk av munnbind kan ikke erstatter tiltaket om å holde minst en meters avstand til hverandre, påpeker hun, og legger til:

- Byrådet har varslet tiltak, så nå forventer vi at disse innføres snarest mulig, og at de følger tettere med i utviklingen av Covid-19 fremover.

Målet til Helsedirektoratet er at alle norske kommuner nå skal kunne teste 1,5 prosent av innbyggerne. På sikt ønsker de å øke denne andelen til fem prosent.

Video: Raymond Johansen om hvorfor han vil ha munnbind:

Måtte stoppe fester

Natt til onsdag måtte politiet stoppe flere store fester i parker i Oslo på grunn av smittefare. Festdeltakerne fikk beskjed om å rydde opp og komme seg hjem.

På St. Hanshaugen var det en større fest med rundt 150 deltakere som ble avbrutt av politiet, mens en fest i Stensparken og Uranienborgparken også ble avsluttet. Og senere på natta ble flere hjemmefester på Oslos vestkant også stoppet.

Les også: Dette spørsmålet fikk alle til å le

Festene fant sted kun få timer etter at byrådsleder Raymond Johansen truet med store bøter dersom noen drikker på offentlig sted.

- Politiet forsikret meg i dag om at de vil slå ned på dette. Den ølen du konsumerer i parken, kan bli svært dyr, advarte byrådslederen.

I et intervju med NTB onsdag, sa Johansen at han heller ikke kan utelukke at grensene rundt byen må stenges for å hindre smitte.

- Det er mange ting jeg aldri trodde jeg skulle gjøre som jeg nå har gjort siden mars, så jeg har lært meg at det ikke er klokt å utelukke noe, sa Johansen, og påpekte at en isolering av Oslo uansett ikke var aktuelt nå.