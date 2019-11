Slår alarm: - Flere trenger hjelp i Oslo

Daglig leder Eivin Sundal i UngNorge sier at organisasjonen opplever en kraftig økning i familier med lav inntekt som trenger hjelp.

- Vi har 1700 brukere i dag, og vi ser at antallet øker med 20-30 personer hver eneste uke, sier leder Eivin Sundal i organisasjonen UngNorge, som deler ut klær til barn og unge tilknyttet barnevernet, og som lever under fattigdomsgrensen.

UngNorge har avtaler med flere store kleskjeder i Norge, og får gratis nye moteklær som deles ut gjennom to butikker i Oslo og Bergen.

- Vi merker at dette blir et større og større behov i Oslo, sier Sundal til Nettavisen.

- Er det ikke et offentlig ansvar å gi klær til de som trenger det?

- Vi ser at klesbudsjettene man får gjennom barneverntjenesten eller sosialtjenesten er for lavt. Klær betyr veldig mye for ungdom. Vi kan like det eller ikke like det, men klær er en viktig del av oppveksten til barn og ungdom. Det er ikke veldig kult å komme på skolen i den samme buksa dag etter dag, eller mangle en jakke, kan ikke være med på aktiviteter fordi man ikke har tøyet som passer til, sier Sundal.

Flere fattige

Tall fra SSB viser at det er langt flere barn i lavinntekt-familier i Oslo enn i resten av landet. Tallene viser også at antall fattige er økende i hele landet.

BARN I HJEM MED LAV INNTEKT: Grafen viser prosent av barn i en kommune som lever i familier med vedvarende lav inntekt. Med lav inntekt menes her husholdninger med en inntekt som er lavere enn 60 prosent av medianinntekten i Norge. Dette er SSBs relative fattigdomsmål (2017 tall). Oslo (17,8 prosent) ligger godt over landsgjennomsnittet (som var 10,7 i 2017) mens kommunene rundt Oslo ligger på landsgjennomsnittet (Skedsmo) og godt under (Oppegård og Bærum). Foto: (SSB)

Omar Samy Gamal (SV) er Oslos ferske byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold.

- Det er helt riktig at Oslo er en by som fortsatt preges av store forskjeller i makt, muligheter og rikdom. Det er derfor vi har jobbet de fire siste årene for å redusere ulikhetene, sier han og peker på økt satsing på aktivitetsskole, barnehage og skole.

- Vi har også gitt tusenvis av ungdommer sommerjobber, forsterket områdeløftene, og kraftig rustet opp fritidstilbud i alle bydelene. Alt dette bidrar til å bekjempe ulikhet i byen vår.

Omar Samy Gamal Omar Samy Gamal er da byråd for arbeid, sosiale tjenester og mangfold (SV) Foto: (Oslo kommune)

- Elefanten i rommet

- UngNorge snakker om at behovet øker i Oslo og at de i dag deler ut klær for 20-30 millioner mot 10-5 millioner for et par år siden. Utviklingen går feil vei til tross for et rødgrønt byråd. Hva tenker dere om det?

- Med all respekt: Det er ikke mulig å snakke om ulikhet uten å snakke om elefanten i rommet: Regjeringen. Under Høyre/Frp-regjeringen øker forskjellene i hele Norge, sier Gamal.

- De rikeste får milliarder i skattekutt, samtidig som det kuttes i arbeidsavklaringspenger til unge, i bostøtta og i barnetillegget for uføre. Det virker som det ikke er grenser for regjeringens usosiale og smålige kutt. Høyre og Frps politikk er oppskriften på økte forskjeller, og det er klart det påvirker Oslo i negativ retning.

- Flere arbeidsplasser

- Hvordan jobber kommunen for å motvirke dette?

- Byrådserklæringen er krystallklar: Vi skal ha sosial utjevning i alt vi gjør. Jeg mener det særlig er to ting som er viktig: Det ene er et trygt sted å bo. Det andre er en trygg jobb. De største forskjellene i Oslo er mellom dem som er innenfor og utenfor arbeid, sier Gamal.

Les også Ny byrådsplattform i Oslo: Lover støtte til innbyggere som vil bytte inn bilen

Han sier at mange med utfordringer knyttet til helse, rus, kompetanse eller språk, trenger støtte og tilrettelegging for å komme i jobb.

- Derfor skal vi nå sette i gang et storstilt jobbprogram, «Arbeid til alle». Her mener jeg kommunen, som landets største arbeidsgiver, kan gjøre mye mer for å skape et inkluderende arbeidsliv, sier Gamal.

Han peker på at Oslo også jobber for å øke øke sysselsettingen i de bydelene med størst levekårsutfordringer. Kommunen vil også utvikle det de kaller «en tredje boligsektor» for å hjelpe de som ikke har råd til bolig i dagens marked.