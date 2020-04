Slår alarm: Frykter at korona-dekningen er skadelig for folkehelsa

Rådet for psykisk helse kritiserer NRKs grusomme beskrivelser, og frykter at en massiv og detaljert korona-dekning, går utover folks psykiske helse.

- Kontinuerlig dommedagsbeskrivelser og voldsomme dramainnslag på nyheter i alle kanaler skaper mye frykt og redsler. Det er behov for koronafrie timer og kanaler, og en demping av beskrivelsene.

Det sier generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse til Nettavisen. Hun har stor forståelse for at mediene dekker koronapandemien, men sier at omfanget og detaljnivået har blitt for stort, og ønsker at mediene begrenser dekningen for å unngå å skape oppgitthet, angst og frykt i befolkningen.

Hun sier at det er viktig med koronafrie soner, også i mediene, for at vi skal komme gjennom krisen uten tilleggsbelastninger.

- Vi vet mye om at det å begrense er klokt for å forebygge total oppgitthet, angst og frykt. Vi ønsker drahjelp fra mediene til å bidra til dette, sier, og sier at noen medier bruker overskrifter som beskriver en mer voldsom virkelighet enn det viser seg å være inne i saken.

Over 100.000 saker

Tidligere i mars gikk medieovervåking- og analysebyrået Retriever gjennom alt av redaksjonell omtale av koronaviruset i norske medier både på nett og papir. I tillegg ble også kringkastinger på TV og radio siden 1. januar sjekket.

Ifølge Aftenposten hadde viruset blitt omtalt i 137.253 saker per 28. mars.

- Normalt blir det publisert mellom 7.000 og 8.000 oppslag i disse mediene totalt i løpet av ett døgn. Nå ser vi at det blir publisert like mange saker kun om koronaviruset på et døgn. Så det er massivt, sa Guro Lindebjerg, daglig leder i Retriever til samme avis.

Tallene viser at hvert sjette oppslag så langt i 2020, publisert i norske redaksjonelle medier, har handlet om koronaviruset på en eller annen måte.

Mens Norge har hatt over 130.000 saker med omtale av viruset, har danske medier publisert 164.000 artikler, svenske medier 197.000 og finske medier 79.000.

- Jeg vil kanskje våge meg til å si at dekningen har vært litt i overkant. En ting er at leserne kanskje kan bli lei. Et annet spørsmål er om det blir for mange stemmer, slik at de mest avgjørende stemmene drukner i den massive dekningen, mener Lindebjerg.

- Detaljbeskrivelser unødig stor

Gundersen nevner spesielt TV-innslaget på NRK Dagsrevyen onsdag, der NRKs reporter beskrev sykdommen slik, etter et besøk på et sykehus i Milano:

- Det er en brutal sykdom. Se for deg at du har et rep rundt halsen som er strammer slik at du får ikke puste og tunga kommer ut av munnen, og du blir liggende sånn i dagevis og kanskje ukevis, beskrev reporteren på innslaget.

Gundersen sier at vi alle har et ansvar for å ivareta den kollektive folkehelsa, og at mediene kan gjøre dette uten å «bade» i detaljerte sykdomsbeskrivelser.

- Detaljerte beskrivelser av kvelning og død er nå unødvendig stor. Jeg har blitt kontaktet av mange, både ledere, lærere, helsepersonell, pasienter, pårørende og ungdom som synes det er vanskelig å begrense nyhetsstrømmen.

NRK: - Det er en kamp på liv og død

- I det nevnte innslaget fra Italia var vår reporter øyenvitne til situasjonen inne på et sykehus i Monza i Italia, og formidlet sine inntrykk derfra. Som reporter gjorde han da sin plikt i å gjenfortelle dette. Virkeligheten i de mest utsatte områdene er nok akkurat nå veldig dramatisk: Det er en kamp på liv og død, sier redaktør Espen Olsen Langfeldt i Nyhetsdivisjonen i NRK til Nettavisen og legger til.

- Derfor mener vi at vi ikke har gått for langt i å viderebringe bilder og beskrivelser, men vært nøkterne, saklige og balanserte i vår formidling.

Artikkel fortsetter under videoinnslaget.

- Behovet for informasjon er stor

Langfeldt sier at NRK gjør løpende vurderinger av omfanget av korona-dekningen, og kanalen forsøker å balansere dette ut fra publikums behov.

- Interessen for dette er stor, og således også behovet for informasjon. Her har NRK som allmennkringkaster en nøkkelrolle, sier Langfeldt. Han er opptatt av at informasjonen som formidles er korrekt og kvalitetssikret, selv om den kan virke dramatisk for publikum.

- Men vi er enige i at folk har svært godt av å ta pauser fra nyhetsformidlingen med jevne mellomrom, og i NRK sørger vi også for å formidle andre typer innhold med «korona-frie soner» som kan dekke dette behovet, sier han.