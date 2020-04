Slår alarm om gjengkrig i Oslo-gatene: Politiet kommer med innrømmelse

Dokumentarfilmskaper har laget kortfilm for å vise hvordan hverdagen nå er.

På en bussholdeplass blir en 16 år gammel, etnisk norsk jente møtt av tre jenter med minoritetsbakgrunn midt i korona-krisen. De starter å trakassere henne.

Faren til jenta dukker opp og tror noe er galt. Han får derimot en telefon fra jobben og reiser.

De tre jentene stjeler fotballen til jenta, og presser henne til å vipse over penger.

Har jobbet med radikalisering

Dette er deler av innholdet i en ny kortfilm laget av Shan Qureshi (Semester og Haram), og den kjente norske dokumentarfilmskaperen og forfatteren Adel Khan Farooq. Farooq har jobbet mye med radikalisering av ungdom, og har blant annet laget dokumentarene «Den norske islamisten» og «Løpeguttene».

FAROOQ: Adel Khan Farooq er oppvokst på Mortensrud i Oslo. I 2016 kom han med boken «Mine brødre» som setter fokus på radikalisering av norsk innvandrerungdom. Han har svært god kontakt også inn i de såkalte gjengmiljøene på Søndre Nordstrand. Foto: (Aschehoug)

Nå ønsker han å rope et solid varsku om en kommende tsunami.

- Det er noen koronarelaterte trender som er veldig, veldig alvorlig. Det er oppstått full gjengkrig på gata i Oslo, men ingen snakker om det, sier Farooq til Nettavisen.

- Det har oppstått en del smågjenger som fører til en eskalering mellom grupperinger. Det er mye mer brutalt og mye mindre respekt enn det var tidligere. «Reglene» man så mellom gjengene er nå borte. Det er mer barneran, mer vold, sier han.

Han mener det er en varslet bombe som nå er i ferd med å gå av som følge av korona-tiltakene.

- Alle de eksisterende tilbudene er borte, skolen er stengt og ungdom blir lettere sugd inn i andre farlige miljøer. Jeg er bekymret for at man ikke snakker om tiltak for de mest sårbare ungdommene i vårt eget land. Under korona-debatten har vi endt med redusere barn og ungdom til å kun være elever. Vi har redusert dem til å bli redskaper, men de er så mye mer enn det. Når vi gir faen i dem, så gir dem faen i oss også.

Mener politiet er bakpå

I en kommentar publisert på Nettavisen tirsdag skriver Farooq mer om bakgrunnen:

- Mine kilder på gata oppgir at alt har blitt mye mer brutalitet enn tidligere. For ti år siden brukte politiet store ressurser på å knuse gjengmiljøet på Tøyen og Grønland. I kjølvannet av dette har en ny generasjon kriminelle gjenger vokst fram. Barn helt ned i fjorten årsalderen blir rekruttert, og angriper andre jevnaldrende mer eller mindre uten mål og mening. Represalier finner sted, også enkelte ganger uten at politiet blir klar over det. Og nå som flere fra den forrige generasjonen har begynt å komme ut av fengsel, har konfliktene mellom de ulike grupperingene eskalert ytterligere i sentrumskjernen. Det er i ferd med å bli full gjengkrig i Oslos gater, ifølge kilder jeg har snakket med i miljøet, skriver han.

- Hva er motviasjonen til å lage denne kortfilmen slik den er? Den kunne nesten vært laget av et fremmedfientlig miljø?

- Dette er ikke en fremmedfiendtlig film, men et ærlig flik av det norske samfunnet, enn et innlegg i noen innvandringsdebatt. Filmen vår viser hvor alene barn kan stå i en voksenverden som har det for travelt med å bry seg. Dette gjelder begge parter i denne historien. Også innvandrerjentene er alene, og gjør det de gjør fordi de kan, uten foreldrekontroll. Faren til den norske jenta i filmen viser ingen interesse og stikker bare på jobb. Det er ikke det at jentene er ufordragelige og slemme, men det handler om omstendighetene.

Politiet: - Situasjonen er vanskelig

Leder for enhet sentrum i Oslo politidistrikt Tore Soldal sier til Nettavisen at situasjonen på Grønland og Tøyen er vanskelig.

- Det er ikke til å legge skjul på, det har vært mye vold - og stygg vold - den siste tiden, sier Tore Soldal.

Tore Soldal, stasjonssjef Oslo sentrum politistasjon. Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Vi har lagt inn en langsiktig innsats i disse kriminelle ungdomsmiljøene. Det er ikke det som vi vanligvis definerer som gjenger, men det er mer eller mindre ustrukturerte kriminelle ungdommiljøer. Det er et ganske komplekst og dynamisk miljø der folk kan gå mellom grupperinger. Det er mye vold for voldens skyld. De mer strukturelle miljøene vil ikke pådra seg den oppmerksomheten det medfører, sier han.

I hvilken grad dagens situasjon er en direkte konsekvens av korona kan ikke politiet si med sikkerhet.

- Det har vært mye ungdsomproblemer der over lang tid, og om det er tilfeldig eller ikke at det er en topp nå vet vi ikke, men vi har sett det før at når bybildet tømmes, er det noen som tar mer plass.

Ifølge Soldal er det nå lagt inn mye etterretningressurser i området og de er satt ned en større gruppe for å jobbe med utfordringene, både i straffesporet og forebyggende.

- Hva tenker du om meldingene om at politiet stopper og trakasserer uskyldige på gaten?

- Selvsagt kan det skje, men erfaringen vår er at det er de skyldige som føler seg trakassert. Det er ikke slik at vi har ressurser eller vilje til å plage tilfeldige utvalgte, det er en grunn til at de som stoppet blir valgt ut, sier han.

