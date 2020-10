Slår full smittealarm i ni franske byer

Statsminister Jean Castex er dypt bekymret over det økende antallet koronasmittede i Frankrike Foto: Thierry Zoccolan (AFP)

Statsminister Jean Castex advarer sine landsmenn mot å samles privat og sier at man må gjøre alt for å hindre at landet må stenges ned.

Koronaviruset sprer seg nå raskt i Frankrike, og statsminister Jean Castex sier at det kan bli aktuelt å skjerpe smitteverntiltakene. - Den andre bølgen er her, sier Castex til den franske kringkasteren France Info og understreker at det ikke er mulig å slakke opp mer. Han viser til at intensivavdelingene på franske sykehus igjen er i ferd med å fylles opp av koronapasienter og at det er slått full smittealarm i ni byer, blant dem Paris og Marseille. Castex advarer sine landsmenn mot å samles privat og sier at man må gjøre alt for å hindre at landet må stenges ned. I helgen ble det meldt om 43.000 nye smittetilfeller i Frankrike. Over 730.000 har hittil fått påvist smitte og viruset har krevd nærmere 33.000 liv i landet. Tall fra det europeiske smittevernbyrået ECDC mandag viser at det er Tsjekkia, Begia, Nederland, Spania, Frankrike og Storbritannia som topper lista over høyest smittetrykk. Frankrike har nå 293 smittede per 100.000 innbyggere siste 14 dager. I Storbritannia er tallet 252. I Tsjekkia er tallet 492, i Belgia 402, i Nederland 364 og i Spania 308. Tabell: Se smittetall og dødstall for covid-19-pandemien i Europa (kumulativt og insidens). I Storbritannia vil statsminister Boris Johnson mandag ettermiddag presenterer nye koronatiltak i møte med økende smittespredning. Hardt rammede Liverpool er en av byene som gjør seg klar til å stenge ned. Les også Storbritannia: Håper å ha viruskontroll til jul Smittetallene øker mange steder i Europa, og ingen steder kan vise til nivåer under 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste 14 dager. Tsjekkia, Belgia, Nederland, Spania, Frankrike og Storbritannia har nå det høyeste smittetrykket, ifølge tall fra ECDC. Foto: (ECDC)