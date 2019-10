Slår hardt ned på voldelige ungdommer: - Bør straffes med fengsel selv om man er under 18 år

Har gjort klar tre nye celler på Eidsberg fengsel for de verste unge voldsutøverne. Nå kan konfiskering av gjengmedlemmers statussymboler bli neste trekk.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har i samarbeid med Kriminalomsorgen åpnet et fengselsalternativ for unge kriminelle, ført og fremst med tre plasser på Eidsberg fengsel i Østfold.

Det skriver TV 2 mandag formiddag.

- Det er jo slik at barnekonvensjonen sier at det skal mye til for at de under 18 år skal komme i fengsel, og derfor er ofte de tersklene i domstolen veldig høye, sier justisministeren til kanalen.

Bør også kunne fengsles

Etter den siste tidens voldsbølge, spesielt med gjenger ofte bestående av norske statsborgere med innvandrerbakgrunn, som går løs på tilfeldige ofre, synes Kallmyr at den nevnte terskelen bør være forbipassert.

- Jeg mener at gjentatte voldstilfeller, at du tar med deg andre, danner gjenger og begår alvorlig kriminalitet, bør straffes med fengsel - selv om du er under 18 år, sier justisministeren.

Kallmyr legger også til at han er klar over at det må tilrettelegges et eget opplegg i fengsel. Han mener det bør legges opp en ordning hvor ungdommen får «restartet skolegangen sin», slik at de kommer seg bort fra miljøet de er i.

- Ta verdigjenstandene

Frp-politikeren tror inndragelse av statussymboler også kan virke avskrekkende på gjengmedlemmene.

Der har det allerede blitt satt i gang et arbeid, som gjør at politiet og forvaltningen mer enn før kan inndra for eksempel iPad-er, dyre joggesko, Gucci-vesker, dyre klokker og biler, ifølge justisministeren.

Dette gjelder riktig nok «de som er litt høyere i systemet».

Kallmyr mener flere av disse ungdommene kun kjenner til gata, og at det handler om å bygge opp en status på gata. I stedet vil han at de skal få andre verdier - nemlig at det er hardt og ærlig arbeid som skaper status her til lands.

Det er nedsatt et utvalg som til våren skal konkludere for å utrede formuesinndragningen. Det kan også skje via skattelovgivningen.