Slår ring om Klepp-ordføreren: - Lettere å true en kvinne

Mens de mannlige ordførerne i Time og Sandnes kommune aldri har opplevd konkrete trusler, kjenner Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) seg igjen. - Fullstendig uakseptabelt, sier Hadia Tajik (Ap).

STAVANGER (Nettavisen Økonomi): Mandag fortalte en gråtkvalt Ane Mari Braut Nese (H) om alvorlige trusler, hærverk og fysiske angrep mot sønnen i lys av den betente bompengestriden i Rogaland. Klepp-ordføreren har blant annet uttalt at hun har fryktet for livet og følt seg hetset av bomaksjonister.

I etterkant har støtteerklæringene strømmet inn fra hele landet, og ordføreren sier til Nettavisen at hun setter stor pris på reaksjonene fra et samlet politisk miljø og fra befolkningen. Blant dem som raskt tok kontakt med Braut Nese, var Ap-nestleder Hadia Tajik.

- Jeg ga uttrykk for at jeg syntes hun stod fjellstøtt i dette og at det hun og familien hennes har blitt utsatt for er forkastelig, udemokratisk og fullstendig uakseptabelt. Trusler og voldelig atferd mot politikere og deres familiemedlemmer hører ikke hjemme noe sted, sier Tajik til Nettavisen.

Mannlige ordførerkolleger slipper unna trusler



Onsdag snakker Nettavisen med ordførere i Stavanger-regionen som i årevis, men spesielt det siste året, har vært i hardt vær i forbindelse rushtidsavgiften som ble innført i oktober. Mens Time-ordfører Reinert Kverneland (H) og Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) sier de hverken har opplevd hets eller trusler, kan Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H) kjenne seg igjen i Braut Neses beskrivelser.

- Jeg har mottatt mange trusler og har blitt hetset på sosiale medier. Det har også vært utsagn i mediene jeg har reagert sterkt på, blant annet påstander om at jeg er korrupt, sier Sagen Helgø, som understreker at hun ikke har blitt drapstruet.

I august i fjor anbefalte politiet i Stavanger å ha vakthold på politiske møter på grunn av den særdeles betente debatten rundt bompenger i byen. Stavanger-ordføreren mener det er åpenbart at Braut Nese har blitt hetset fordi hun er kvinne.

- Det er lett å sammenlikne situasjonen til Time-ordfører Kverneland og Braut Nese - de har stått i samme sak. Men han har ikke opplevd noe liknende. Det er ingen tvil om at det handler om at hun er kvinne, sier Sagen Helgø, som får støtte fra Tajik:

- Jeg tror absolutt det er en kjønnsdimensjon her. Mannlige politikere i Rogaland har også fått mye trøkk mot seg, men min opplevelse er at kvinner får mer personlige og grove meldinger enn menn. Debatten i Rogaland har gått i lang tid, noe mannlige politikere også har stått i - men her kan det virke som at det er Braut Nese det har gått verst utover, sier Tajik.

I en KS-undersøkelse fra forrige måned, kommer det fram at en høyere andel kvinnelige lokalpolitikere har vært utsatt for hatefulle ytringer i sosiale medier enn menn. Mens 65 prosent av de utsatte kvinnelige politikerne mente truslene de mottok var for å fornærme eller ydmyke, mente 52 prosent av mannlige politikere det samme.

Fire av ti lokalpolitikere i Norge har blitt utsatt for hatefulle ytringer eller konkrete trusler. Kvinner ble i større grad redde, sinte og følte avmakt etter hendelsene.

Mannlige ordførerkolleger: - Det er helt forferdelig

Det har stormet rundt Time-ordfører Reinert Kverneland og Sandnes-ordfører Stanley Wirak gjennom året: Wirak reagerte sterkt da han ble kalt uansvarlig for å ville trekke Sandnes ut av bompengeavtalen, mens Kverneland senest i forrige uke havnet i ordkrig med «Nok er nok»-demonstranter.

- Jeg har fått meldinger som er på grensen til sjikane, men ikke trusler. Det som har skjedd med Braut Nese er forkastelig og helt forferdelig for henne og familien, sier Kverneland.

Han synes det er merkelig at reaksjonene fra sinte innbyggere i nabokommunene Klepp og Time har rammet så ulikt.

- Det har vært spekulert i om det er fordi hun er kvinne, er yngre og har barn. Kanskje er det noe i det. Jeg er eldre og er mann, og saken har ikke virket inn på min hverdag, sier Kverneland.

Braut Nese og familien kunne i rundt én måned ikke sove hjemme som følge av hetsen mot henne. Sandnes-ordfører Wirak tror også at Braut Nese har blitt rammet hardt på grunn av kjønn.

- Hun er kvinne, og noen tenker kanskje at det er lettere å ta henne da. Jeg har sendt min støtteerklæring til Braut Nese, der jeg sier at dette er ekstremt feige handlinger. Det er helt forferdelig, sier Wirak.

Braut Nese overveldet over støtten

Mandag og tirsdag fortalte Klepp-ordfører Braut Nese at hun har blitt oppsøkt hjemme og at hun har mottatt drapstrusler. Onsdag fikk hun ti blomsterbuketter levert fra kjente og ukjente til rådhuset.

- Det er veldig kjekt å se omtanken fra folk over hele landet. Mange sier at de heier på meg. Jeg har fått meldinger fra alle politikere fra alle partier, blant annet fra MDG, Olaug Bollestad (KrF) og Hadia Tajik (Ap), sier ordføreren.

- Politikerkollegene dine knytter truslene og hetsen til at du er kvinne. Er du enig?

- Ja, jeg tror det kan være noe i det. Ikke at jeg skjønner det, men damer mottar generelt mest trusler og hatefulle ytringer. Det kan hende noen blir provosert eller misunnelig av at jeg er en kvinne med makt, sier Braut Nese.

Hun håper oppmerksomheten rundt henne kan føre til mer oppmerksomme innbyggere og en sunnere debatt fremover.

- Vi trenger digitale nabokjerringer, familie og venner, som kan fange opp dem som truer og hetser, og som si ifra. Jeg håper dette blir en vekker for folk, sier Braut Nese, som får støtte fra Tajik:

- Det er en ærlig sak å være engasjert i en sak som går på vanlige folk sine lommebøker, og jeg skjønner at folk har behov for å fortelle om sin økonomiske hverdag. Men man må huske at det er mennesker man snakker om. Vold og hets er totalt uakseptabelt, og i denne saken har det gått helt over stokk og stein.

