Slår tilbake etter Donald Trumps orgasme-video

Videoen av president Donald Trump som angivelig simulerer en orgasme, fikk begeret til å flyte over.

NEW YORK (Nettavisen): Den tidligere FBI-advokaten Lisa Page (39) er rasende etter at president Donald Trump nylig gjorde narr av henne på et folkemøtet i Minneapolis.

På Trumps folkemøte, som du kan se utdrag av i video øverst i saken, leser Donald Trump opp meldinger og gjør narr av forholdet mellom Lisa Page og Peter Strzok, en erfaren tidligere FBI-etterforsker.

- «Jeg elsker deg, Lisa. Jeg elsker deg jeg også», sier Trump på folkemøtet, og simulerer det folk mener er en orgasme mellom de to. I bakgrunnen kan man høre publikum juble og le.

Lisa Page, Donald Trump Former FBI lawyer Lisa Page leaves following an interview with lawmakers behind closed doors on Capitol Hill in Washington, Friday, July 13, 2018. () Foto: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Avslørt av eposter

Lisa Page og Peter Strzok jobbet begge tidligere i FBI og innledet til slutt et forhold, selv om de begge var gift. Peter Strzok ble i 2017 fjernet fra Robert Muellers Russland-etterforskning, da det dukket opp private meldinger og eposter mellom Strzok og Lisa Page.

I epostene som ble offentliggjort, kom de to med kraftige angrep på Donald Trump.

Epostene ble skrevet i august 2015 og mars 2016, da svært få regnet med at Trump ville vinne valget høsten 2016.

Epostene avslørte også at de to hadde svært lite til overs for Bernie Sanders, som tapte for Hillary Clinton i Demokratenes nominasjonsvalg.

«Jeg så akkurat for første gang et Bernie Sanders-klistremerke. Jeg fikk lyst til å skrape opp bilen», skriver Page i august 2015.

«Han er en idiot slik som Trump. Jeg regner med at de vil ødelegge for hverandre», svare Strzok.

I mars 2016 skriver Page: «Gud, Trump er et motbydelig menneske, han er en idiot»

«Han er forferdelig», svarer Strzok.

Peter Strzok ble først fjernet fra Russland-etterforskningen, og senere fikk han sparken fra FBI. Foto: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Epostutvekslingen dukket opp under justisdepartementets etterforskning av hvorvidt Russland-etterforskningen er blitt politisk påvirket, og førte til at Peter Strzok først ble fjernet fra Russland-etterforskningen og senere fikk sparken fra FBI, mens Lisa Page til slutt forlot FBI i mai 2018.

- Jeg er ferdig med å være stille

Helt siden meldingene mellom henne og Strzok ble kjent i 2017, har Lisa Page holdt tett og unngått offentligheten. Men søndag valgte hun å slå tilbake i et intervju med The Daily Beast.

- Jeg er ferdig med å være stille, skrev hun på Twitter søndag kveld da intervjuet ble offentliggjort.

I intervjuet med The Daily Beast tar hun et kraftig oppgjør med Donald Trump og måten hun blir behandlet på.

Lisa Page sier Trumps opptreden i Minneapolis, der han simulerer en orgasme mellom henne og Peter Strzok er det som fikk begeret til å flyte over.

- Jeg har holdt meg stille i årevis i håp om at dette skulle gå forbi, men i stedet har det blitt verre.

- Det var vært svært vanskelig å ikke kunne forsvare seg selv, og la de som hater meg få ha kontrollen over fortellingen. Jeg har bestemt meg for å ta kontrollen tilbake, sier hun i intervjuet.

For Donald Trump har forholdet mellom Lisa Page og Peter Strzok og meldingene som ble avslørt, vært et eksempel på det han mener var partiskhet i FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen. Her er Trump på det aktuelle folkemøtet i Minneapolis i oktober i år. Foto: AP Photo/Jim Mone

- Det er kvalmende

Hun snakker også ut om hvordan det er å til stadighet bli angrepet av presidenten.

- Det er som å få et slag i magen. Hjertet faller ned i magen min når jeg skjønner at han har tweetet om meg igjen. Presidenten i USA skjeller meg ut foran en hel verden. Han er nedverdigende overfor meg om min karriere. Det er kvalmende, sier hun.

- Men det er også veldig skremmende fordi han er fortsatt presidenten i USA. Og når presidenten med navn beskylder deg for forræderi, til tross for at jeg vet at det ikke er noen som helst grunn for å si at jeg har begått en kriminell handling, for ikke å snakke om forræderi, så er han fortsatt en person i en situasjon som kan gjøre noe med dette. Å fortsette prøve å ødelegge mitt liv. Det går aldri bort eller stopper, selv ikke når han ikke angriper meg offentlig, sier Lisa Page.

«Forkastelig og nedverdigende»

Det siste angrepet fra Trump fant sted i Minneapolis nylig, da han leste opp tekstmeldinger mellom Lisa Page og Peter Strzok - og samtidig simulerte det mange mener er en orgasme mellom de to.

- For å være helt ærlig, hans nedverdigende orgasme var det som fikk begeret til å renne over, sier Page, som kaller det et «forkastelig og nedverdigende stunt».

Intervjuet med Lisa Page kommer bare en uke før en rapport blir offentliggjort om Russland-etterforskningen. Den 9. desember legger Justisdepartementet etter planen frem en rapport om hvordan FBI gjennomførte sin etterforskning av mulige bånd mellom Donald Trumps valgkamp og Russland i forbindelse med valget i 2016.

For Donald Trump har forholdet mellom Lisa Page og Peter Strzok og meldingene som ble avslørt, vært et eksempel på det han mener var partiskhet i FBI i forbindelse med Russland-etterforskningen.

Både president Donald Trump og Jim Jordan, som er representant for Ohio og Republikanernes fremste medlem i kontrollkomiteen, er på mandag ute og kommenterer intervjuet med Lisa Page. Se deres Tweets under: