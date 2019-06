Slettet ny atomvåpen-doktrine fra Pentagons hjemmesider

USA antyder at det er mulig å vinne en atomkrig.

Det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, har utarbeidet en ny utgave av USAs offisielle doktrine for bruken av kjernefysiske våpen.

I doktrinen, som ble utarbeidet av den amerikanske presidentens militære rådgivere (Joint Chiefs of Staff), står det at bruken av kjernefysiske våpen kan «skape forhold for avgjørende resultater og gjenopprettelsen av strategisk stabilitet».

Doktrinen «Nuclear Operations» ble publisert 11. juni på Pentagons sider, og er den første atomvåpen-doktrinen i USA som er utarbeidet de siste 14 årene, skriver The Guardian.

Slettet dokumentet

Dokumentet ble først publisert på Pentagons offisielle hjemmesider og deretter slettet etter én uke.

Nå er den kun tilgjengelig i et elektronisk bibliotek med avgrenset tilgang. Federation of American Scientists (FAS) var imidlertid raskt ute og lastet ned dokumentet i forrige uke. En kopi er publisert på FAS’ hjemmesider.

Eksperter mener doktrinen representerer et skifte i hvordan det amerikanske forsvaret tenker rundt det å utkjempe og vinne en atomkrig.

«Bruk av kjernefysiske våpen kan skape forhold for avgjørende resultater og gjenopprettelsen av strategisk stabilitet. Spesielt vil bruken av kjernevåpen kunne fundamentalt endre slagets omfang og skape forhold som vil påvirke hvordan militære ledere vil seire i konflikt,» lyder dokumentet.

- Urovekkende

Innledningsvis i dokumentet siteres en kontroversiell militær strateg fra Den kalde krigen, Herman Khan (som har argumentert for at det er mulig å vinne en atomkrig): «Jeg vil gjette at kjernefysiske våpen vil bli brukt en gang i løpet av de neste hundre årene, men bruken vil sannsynligvis være liten og begrenset framfor utbredt og ubegrenset».

Steven Aftergood, som arbeider med statlig hemmelighold ved Federation of American Scientists, sier dokumentet «i stor grad er oppfattet som en krigførende doktrine, og ikke bare en avskrekkende doktrine. Og det er urovekkende», skriver The Guardian.

Han mener «Nuclear Operations» er snarere et operativt dokument for presidentens militærrådgivere enn et politisk dokument - med hensikt å planlegge for verst tenkelig scenario.

- Denne typen tankegang kan i seg selv være farlig. Det kan gjøre denne typen eventualitet mer sannsynlig enn å forhindre det, sier han til avisen.

Trakk seg fra to atomavtaler

Doktrinen ble utarbeidet i kjølvannet av Trump-administrasjonens beslutning om å trekke seg ut av atomavtalen med Iran og atomavtalen INF med Russland. Sistnevnte atomavtale innebar et forbud mot amerikansk og russisk utplassering av landbaserte, kjernefysiske mellomdistanseraketter. Avtalen ble signert under Den kalde krigen.

Både USA og Russland bruker nå enorme beløp på å oppgradere atomvåpenarsenalet. USA utvikler blant annet taktiske atomvåpen som kritiske røster mener senker terskelen for å ta i bruk atomvåpen, ettersom taktiske våpen kan brukes i en «begrenset» atomkrig framfor en atomkrig utkjempet med strategiske kjernevåpen som vil føre til global totalødeleggelse.

- Kun for offisielt bruk

Sist gang USA utarbeidet en atomvåpen-doktrine var under presidentskapet til George W. Bush. Barack Obama utviklet aldri noen egen atomvåpen-doktrine, men i 2010 besluttet Obama-administrasjonen å nedjustere rollen til kjernevåpen i amerikansk militærplanlegging.

En talsperson for Joint Chiefs of Staff opplyser at dokumentet ble fjernet fra Pentagons hjemmesider «fordi det var besluttet at denne publikasjonen, i likhet med andre publikasjoner til Joint Chiefs of Staff, er kun tiltenkt for offisielt bruk».

Talspersonen gir ingen begrunnelse for hvorfor dokumentet først ble gjort offentlig tilgjengelig og deretter fjernet, skriver The Guardian.

