Slik åpner du egentlig isposen - du er ikke alene om å føle deg dum

Marit Dahl Sivertsens video, som viser hvordan du åpner en pose med isterninger, har fått tusenvis til å føle seg en smule dumme.

En av dem er undertegnede journalist som gjennom et 46 år langt liv har sett mer enn én isbit fly fra isbitposen i det den ble presset ut av plastlommen.

- Helt ærlig... Hvor mange av dere visste om dette trikset? Har pokkern meg kasta bort 40 år av livet mitt på feilåpning av isbiteposer!! skriver Marit Dahl Sivertsen på FB.

Les også: Norsk knallsommer gir ingen matvarekrise

På godt under et døgn har posten blitt likt 2600 ganger, og kommentarene til innlegget vitner heldigvis om at hverken Sivertsen eller undertegnede har vært alene om et liv i uvitenhet.

OPPDAGEREN: Marit Dahl Sivertsen.

«Vi har gjort det feil hele tiden», «Jeg så det!! Sååå lurt»,«se her, det så jo enkelt ut i forhold til sånt vi har holdt på», «Vent, hva? Mitt liv er en løgn» er blant kommentarene.

Les også: Her er tallene som viser at 2018 er tidenes varmeste og tørreste sommer

Sivertsen fikk den store aha-opplevelsen da hun fant på å lese bruksanvisningen til isbitposene.

- Hvem leser bruksanvisning til isbiteposer? spør hun retorisk.

Videoen har også blitt den store snakkisen på Coops hovedkontor - selskapet som har laget isbiter-posen.

SNAKKIS PÅ HOVEDKONTORET: Den private videoen som viser hvordan man åpner en pose Coop isbiter, har blitt den store snakkisen på hovedkontoret, forteller kommunikasjonssjef Lise Mette Kjellbergi Coop.

- Hvor lenge har man kunnet trekke og dra i isbiteposen på denne måten?

POSEN: Det er denne typen poser som Sivertsen brukte i sin video.

- Ja, det er den store snakkisen her i dag. Vi har hørt litt rundt. Noen sier at det har vært slik i titalls år, men jeg er usikker på hvor lenge det har vært så godt merket, sier kommunikasjonssjef Lise Mette Kjellberg, og legger til:

- Jeg tror folk er litt utålmodige når de skal lage disse isbitene, og ikke leser bruksanvisningen, så det har ikke kommet så godt fram. Når man vet hvor enkelt det er å lage en pose med isbiter, så håper vi salget tar seg opp i sommervarmen, sier hun og ler.

Mest sett siste uken