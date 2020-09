Slik blir Anne-Elisabeth Hagen beskrevet av Tom Hagen i avhør

Omtaler henne som sosial, folkelig og at det var en skjebne at de giftet seg.

Anne-Elisabeth Hagen har snart vært forsvunnet i to år. Ingen har fått livstegn fra henne siden forsvinningsdagen 31. oktober 2018.

Ektemannen Tom Hagen er siktet for drap eller medvirkning til drap av henne, men har hele tiden nektet all straffskyld. I mai ble han løslatt fra varetektsfengsling etter å ha sittet isolert i fengsel i ti dager.

Politiet jobber fortsatt på spreng med saken. Nye opplysninger Nettavisen har fått går på hvordan drapssiktede Hagen har beskrevet sin kone overfor politiet. I et avhør fra februar 2019, før han ble pågrepet, omtalte han henne i varme ordelag.

- Har ikke uvenner

Nettavisen får opplyst at han beskrev henne som «sosial» og «at hun trives med folk», «at hun ikke har uvenner» og at hun er «folkelig».

Overfor politiet har han også forklart hvordan han og Anne-Elisabeth ble kjent med hverandre og festet i den samme vennekretsen da de var i ungdomsårene og giftet seg i slutten av tenårene.

I avhøret forteller han også at «det var skjebnen som førte oss sammen» og at de giftet seg i oktober 1969. Han beskriver også ekteskapet som et «skjebneskap» med referanse til noe personlig de opplevde sammen i slutten av tenårene.

Tom Hagens beskrivelse av Anne-Elisabeth har vært tema i en rekke avhør med de tre voksne barna de har sammen, venner av paret, forretningsforbindelser og andre personer i nær krets til ekteparet Hagen.

Tom Hagen og Anne-Elisabeth Hagen ble kjent med hverandre i ungdomsårene og festet sammen. I slutten av tenårene giftet de seg. Tom Hagen mener det var skjebnen at de to ble sammen. Dette bildet er fra en tidligere anledning da de begge var unge voksne. Bildet viser Tom og Anne-Elisabeth Hagen sittende på en gressplen med finklær. Foto: Privat. Brukes med tillatelse.

Motiv for å omtale Anne-Elisabeth i positive ordlag har vært diskutert blant etterforskere, både før og etter han ble siktet i saken, får Nettavisen opplyst. Enkelte av etterforskerne skal, etter det Nettavisen blir fortalt, ha argumentert med at dette kunne bygge opp under Hagens uskyld.

Nettavisen har stilt flere spørsmål til Øst politidistrikt, men de gir svært få og intetsigende svar. I all hovedsak svarer talsperson, politiinspektør Agnes Beate Hemiø, følgende i en e-post som er videresendt av kommunikasjonsrådgiver Marianne Nordengen:

- Vi har ingen kommentarer til dette av hensyn til etterforskningen.

- Glad i mennesker

Hemiø bekrefter i e-posten at det ikke er endringer i siktelsen mot Tom Hagen og heller ikke endringer i politiets hovedteori.

Det skal også ha blitt referert til at Tom Hagen i det første avhøret med politiet, i oktober 2018, skal ha beskrevet kona positivt. Ifølge TV 2 fortalte han at det hadde vært et alminnelig og godt ekteskap, og omtale henne som «verdens snilleste».

Han skal også ha fortalt at Anne-Elisabeth er sprek for alderen.

I avhører i februar 2019 fortsatte han altså å snakke varmt om sin kone. Nettavisen blir fortalt at Tom Hagen har forklart at «hun hatet å planlegge» og at hun er «spontan». Disse beskrivelsene har politiet forsøkt å undersøke konkret ved å spørre flere andre personer som har vært inne til avhør.

En av flere årsaker til at politiet har fattet interesse for denne beskrivelsen har vært for å se om det kunne bygge opp under andre teorier enn at ektemannen står bak drapet, eksempelvis at hun hadde forsvunnet frivillig, og at dette kunne ha blitt gjort spontant, blir Nettavisen fortalt.

Tom Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, ønsker ikke å kommentere saken overfor Nettavisen.

Tom Hagen skal også ha sagt til politiet at Anne-Elisabeth «er god til å skrive» og at hun er kunstnerisk anlagt og at hun er glad i mennesker, «spesielt de som ikke er helt A4». I tillegg har han fortalt at hun hadde «venner i alle miljøer».

Politiet jobber fortsatt på høygir med forsvinningssaken. I perioder er det satt av mer ressurser, avhengig av hvilke oppgaver som må gjøres.

Politiet mener fortsatt huset til ekteparet Hagen i Sloraveien 4 i Lørenskog er åsted for drap. Politiet har nylig avsluttet arbeidet med undersøkelser i boligen. Tidligere i sommer kunne Nettavisen blant annet fortelle at undersøkelsene som skulle gjøres var:

Test av skoavtrykk.

Test av ulike typer væske.

Undersøkelser av gulv.

I tillegg fikk Nettavisen opplyst at politiet skulle gjøre nye undersøkelser av telefonbevegelser av Anne-Elisabeths telefon, i tillegg til nye lydtester inne i boligen.

- Undersøkelsene kan bidra til å belyse hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen, skriver Hemiø i eposten.

Grillet om ektepakt

Én av teoriene til politiet er at Anne-Elisabeth kan ha blitt kvalt på badet nede i boligen. Politiet mener det kan ha vært et økonomisk motiv for drapshandlingen og Nettavisen har tidligere omtalt at Tom Hagen er blitt grillet om parets ektepakt i avhør.

Hagen er blitt spurt om ektepakten både med status som fornærmet i saken og etter at han ble pågrepet og fikk status som siktet.

- Etter vårt skjønn er det i aller høyeste grad naturlig at ektepakten har vært tema i avhør, både da han hadde status som fornærmet og som siktet. Det er en sak som dreier seg om en ektefelle som er borte og den gjenværende er siktet for drap eller medvirkning til drap, sa tidligere påtaleleder i saken, Haris Hrenovica, til Nettavisen tidligere i år.

Nettavisen er kjent med at enkelte av juristene i politiet har reagert på at fordelingen i ektepakten har vært så skjev. Ifølge opplysninger VG har skal flere av politiets jurister ha ment at ektepakten var så urimelig at dersom den hadde vært tatt til retten hadde den kunnet bli erklært ugyldig.

Stjerneadvokaten Mette Yvonne Larsen uttalte i april at hun tror Tom Hagen ville blitt flådd i retten dersom Anne-Elisabeth hadde bestridt ektepakten i en skilsmisse.

Ifølge Kapital skal Tom Hagen per september 2020 være god for to milliarder kroner. Da Anne-Elisabeth Hagen forsvant, 31. oktober 2018, skal han ha vært god for 1,7 milliarder kroner.

De siste tilgjengelige skattetallene for Anne-Elisabeth Hagen, fra 2018, viser en skattbar inntekt på 273.000 kroner, og en formue på 172.000.

Det er foreløpig fullstendig krasj og mistillit mellom Tom Hagen, de tre voksne barna og politiet. Verken Hagen eller barna ønsker å stille i nye avhør.

En mann i 30-årene er også medsiktet i saken. Formelt er han anklaget for medvirkning til grov frihetsberøvelse. Han nekter enhver befatning med saken.