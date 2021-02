Slik blir Donald Trump-talen alle venter på

Det knytter seg svært stor spenning til Donald Trump sin første offentlige tale siden han gikk av som president.

NEW YORK (Nettavisen): Klokken 15.40 lokal tid på søndag, 21.40 norsk tid, skal Donald Trump holde hovedtalen under årets møte under Conservative Political Action Conference (CPAC), som er et av USAs største årlige konservative møter.

Fox News skriver at republikanere har møtt opp i hopetall til konferansen som finner sted i Orlando, for å høre på Trump og for å planlegge hvordan de skal slå tilbake mot president Joe Biden og Demokratene ved neste korsvei.

En «sviende irettesettelse» av Joe Biden

- Han vet at dette er en veldig viktig nullstilling for ham og for landet og for halve befolkningen og for mange mennesker som er her i dette ballrommet, uttalte CPAC-styreleder Matt Schlapp på «Fox & Friends» torsdag i forbindelse med at konferansen åpnet.

Trump-vennlige Fox News, som hevder å kjenne til innholdet i deler av talen, sier Trump der vil komme med en «sviende irettesettelse» av Joe Biden etter hans første uker som president i USA.

Planen til Trump er også å snakke om hvordan republikaneren kan ta tilbake kontrollen over kongressen ved valget i 2022.

11 millioner innvandrere kan få statsborgerskap

I angrepet på Biden vil Trump blant annet ta for seg ulovlig innvandring og presidentens innvandringspolitikk.

Etter at Joe Biden ble president, har han fremmet et forslag til innvandringsreform som skal gi 11 millioner innvandrere mulighet for amerikansk statsborgerskap. Biden har også opphevet «Remain in Mexico»-programmet, et program som ble startet under Donald Trump, der titusener av asylsøkere ble sendt tilbake til Mexico med beskjed om å vente der til søknaden ble behandlet, i strid med internasjonale asylregler.

«Remain in Mexico»-programmet var et ledd i Trumps plan for å bekjempe innvandring, som også omfattet bygging av en mur langs grensa og atskillelse av barn fra tusenvis av migrantfamilier.

I forrige uke krysse det første busslast med asylsøkere grensa til USA etter at Biden opphevet regelen, og gruppen med 25 asylsøkere kjørte inn i USA fra Tijuana, fulgt av representanter for FNs høykommissær for flyktninger UNHCR. Ifølge NTB ble de innlosjert i et hotell i San Diego etter å ha blitt testet for koronaviruset.

Biden-administrasjonen har bestemt at 25.000 asylsøkere som venter ved grensen i Mexico, skal få slippe inn i USA mens søknadene blir behandlet.

Biden stanset oljeledning

Trump forventes også å beskylde Biden for å skyve identitetspolitikk over amerikansk identitet og snakke om problemene som den amerikanske arbeidsstyrken står overfor, melder Fox.

Det er forventet at Trump blant annet vil trekke frem og kritisere Biden for at han stoppet utbyggingen av oljeledningen Keystone XL på sin første dag som president. Keystone skulle koble sammen oljerørnettverk i Canada og USA for å frakte hundretusener av tonn tungolje fra oljesandfeltene i Alberta til USA, men planene ble sterkt kritisert av miljøvernere.

I talen forventes det også at Trump vil snakke om behovet for å få gjenåpnet skolene i USA, samtidig som han også skal snakke om nødvendigheten av å ta et oppgjør med de store teknoligselskapene i USA.

Vil Trump stille som presidentkandidat?

Det som det derimot knyttes aller størst spenning til er hvorvidt Trump kommer til kunngjøre at han vil stille som presidentkandidat i 2024.

Flere sentrale republikanere, deriblant Mitch McConnell, som er republikanernes mindretallsleder i Senatet og en mektig skikkelse i partiet, har sagt at han absolutt vil støtte Trump som kandidat om han velger å stille.

En av Donald Trumps sterkeste kritikere i Det republikanske partiet, Senator Mitt Romney er heller ikke i tvil om at Trump vil gå seirende ut, om han går for å bli republikanernes presidentkandidat i 2024.

- Mye kan skje mellom nå og 2024. Men hvis man ser på meningsmålingene, og blant navnene som nevnes i meningsmålingene når det gjelder potensielle kandidater for 2024; hvis du putter Trump inn der blant republikanerne, så kommer han til å vinne med et valgskred, sier Mitt Romney til New York Times.

Ifølge Fox News kommer Trump derimot ikke til å offentliggjøre sin kandidatur under CPAC-møtet i helgen.

Det forventes at Trump vil «bevege seg mellom det å varme opp til ideen om at han vil stille i 2024, og det å bekrefte at han vil gå for en ny kampanje», skriver Fox News.

Det forventes derimot at Trump vil være tydelig på at viktigheten av valget i 2022 og at Republikanerne må ta tilbake kontrollen både i Representantens hus og Senatet.

Donald Trump har kommet med flere ubegrunnede påstander om valgjuks, og mener fortsatt at valget ble stjålet fra ham. Derfor skal han ifølge Fox også snakke om hvordan valgsystemet i USA må endres for at man skal få det han mener er rettferdige valg.

Kvitter seg med kritikere

Ifølge Axios, som ofte har velinformerte kilder, har Trump denne uka hentet rådgivere til golfklubben sin i Mar-a-Lago i Florida for å diskutere comebacket og planlegge veien videre.

– Trump er Det republikanske partiet, sier tidligere rådgiver Jason Miller til nettstedet Axios.

– De som angriper Donald Trump, angriper også grasrota i partiet, legger han til.

Trump håper blant annet å kvitte seg med kritikere i partiet ved neste års mellomvalg og har sluttet helhjertet opp, også økonomisk, om kandidater som utfordrer dem.

Ifølge Forbes mottok Trump nærmere 2,2 milliarder kroner i donasjoner i løpet av de første åtte ukene etter at han tapte valget, fra givere som håpet at han skulle vinne fram i retten med sine anklager om valgfusk.

Selv om pengene var øremerket til dette formålet, blir de nå trolig pløyd inn i valgkampen til republikanere som utfordrer Trumps motstandere i flere delstater.

Ikke invitert

CPAC, som vanligvis holder sin årskonferanse i Maryland, har i år flyttet den til Orlando i Florida.

Mer moderate republikanere, som tidligere FN-ambassadør Nikki Haley, er ikke invitert, og tidligere visepresident Mike Pence som ble truet på livet da fanatiske Trump-tilhengere stormet Kongressen 6. januar, har ifølge Fox News takket nei til å delta.

Republikanernes mindretallsleder i Senatet, veteranen Mitch McConnell, er heller ikke invitert til årets CPAC. Han stemte rett nok for å frifinne Trump under riksrettssaken, men hudflettet deretter den tidligere presidenten og ga ham skylden for at Kongressen ble stormet.

Overbeviste

Tusenvis har ifølge The Guardian forlatt Det republikanske partiet siden stormingen av kongressbygningen, som kostet fem mennesker livet.

Trumps støttespillere er imidlertid sikrere enn noensinne på at det var han som var valgets rettsmessige vinner, og hele 58 prosent av dem som stemte på ham, er også overbevist om at det var venstreradikale som lokket med seg et fåtall Trump-tilhengere for å storme Kongressen, viser en meningsmåling foretatt av Suffolk University for USA Today.

Det har ifølge amerikansk påtalemyndighet ingen rot i virkeligheten, og mange av de 250 som er pågrepet etter stormingen, har tilknytning til militser og grupper på ytre høyre fløy.

Følger Trump

Den samme meningsmålingen viser at nesten annenhver Trump-velger, 46 prosent, vil følge ham dersom han forlater Republikanerne og danner et nytt parti, og 42 prosent sier at riksrettssaken styrket deres egen støtte til ham.

Se video der Trump angriper uttalelse fra president Joe Biden:

Mange republikanere, inkludert partiledelsen, kvier seg derfor for å kritisere og distansere seg fra Trump, vel vitende om hvilke følger det kan få for dem selv, for partiet og for utsiktene til å vinne fremtidige valg.

– Han trenger ikke å danne noe nytt parti, han kan bare ta over Det republikanske partiet, slik han også gjorde i 2016, sier republikaneren Francis Zovko til USA Today.

– Alle trodde at han var en stor vits, men til slutt lo de ikke mer, sier han.

Stor støtte

Hele 72 prosent av de spurte i Suffolk University-målingen sier at de vil støtte Trumps kandidatur dersom han velger å stille som partiets presidentkandidat i 2024, mens bare 12 prosent sier at de ikke vil støtte ham.

Trump trenger derfor ikke frykte motstand og kritikk når han i helgen gjentar sitt budskap og høster jubel i Orlando.

– Vår historiske, patriotiske og nydelige bevegelse for å gjøre USA storslått igjen (MAGA), har så vidt begynt, lovet han tidligere i måneden.

