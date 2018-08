Slik blir du kvitt solblærer og tørkesprekker

Solblærer på den nymalte veggen ute og tørkesprekker mellom kledningsbordene. Her er rådene du trenger for å hamle opp med problemene.

(Siste.no): I sommer har de fleste varmerekorder i dette landet blitt slått. Og en varm og solrik sommer kan sette sine spor på huset, i form av blant annet oppsprekking og blæring.

Malemester og teknisk support-konsulent hos Flügger, Roger Fridheim, har merket at det varme været har ført til litt flere telefoner som går på nettopp disse problemene.

– Vi får en del henvendelser fra folk som har fått tørkesprekker på fasaden i sommer. Det har vært veldig varmt mange steder, og sola har stått lenge på veggene og tørket ut treverket. Da kan du oppleve at umalt treverk kommer fram som lyse striper mellom bordene. Det er dette som kalles tørkesprekker, forklarer Fridheim.

Hos den tekniske avdelingen hos Butinox tror de den økte tendensen til tørkesprekker også har sammenheng med at mange har byttet til en mørkere farge på kledningen de siste årene.

Har du oppdaget små, pølseformede blærer på fasaden etter at du malte i solsteiken i sommer? Det er mest sannsynlig solblærer. Dem må du skrape vekk, og aller helst male hele bordet eller veggen. Foto: Ifi.no/ANB

– Vi har nok sett mer av dette i år enn det som er vanlig, både på grunn av varmen, men også på grunn av mer bruk av mørkere farger. Har du alltid hatt lys kledning og så bytter til en mørk farge, får du jo høyere temperatur på veggen. Da krymper treverket mer enn det gjorde før, og da oppstår det sprekker. I tillegg er sprekkene mer synlige på en mørk kledning, sier Thor Ingar Røneid, teknisk servicesjef hos Butinox.

Så hva kan du gjøre dersom du har fått tørkesprekker?

– Det er viktig å påpeke at dette først og fremst er et estetisk problem, og det er det samme som skjer med panel innvendig. Det er ikke direkte skadelig for kledningen, og det meste vil sannsynligvis også krype tilbake på høsten. Men synes du de er veldig skjemmende, er det rett og slett bare å utbedre med å male dem, sier Roger Fridheim til ifi.no.

De fleste vet at de ikke skal male i sola. Foto: Ifi.no/ANB

Han sier det bare er å bruke en liten pensel og flekkmale der sprekkene har oppstått. Prøv å unngå å male ut på bordene, slik at du ikke får fargeforskjeller.

Har du malt i høye temperaturer i sommer, kan det også hende du har oppdaget små, pølseformede blærer på fasaden. Da har du mest sannsynlig fått noe som kalles solblærer.

– Solblæring oppstår forholdsvis raskt, så du vil se de ganske fort når du holder på. Derfor er det mange som klarer å ta dem med en gang, slik at det ikke blir noe større problem, uttaler Fridheim.

Men hvis malingen har tørket og du oppdager blærene i etterkant, er det ikke like lett å få bukt med dem. Da må du skrape forsiktig på dem eller slipe lett over så du får dem bort. Så må du male hele bordet eller hele veggen.

– Er det bare et par-tre blærer, kan du nok flekkmale, men er det snakk om store felt, er det vanskelig bare å flekke. Og ved å ta hele bordet eller hele veggen, unngår du også fargeforskjeller, forklarer Roger Fridheim.

Det har uten tvil være litt flere problemer med solblæring og tørkesprekker i forbindelse med varmt og tørt vær, enn det normalt er i løpet av sommeren. Men Thor Ingar Røneid tror samtidig mange er klar over utfordringene ved å male i sola, og har enten utsatt malejobben eller vært ekstra forsiktige.

– Ja, folk har nok også vært mer forsiktige enn normalt. De aller fleste vet at de ikke skal stå midt i sola å male. Og for dem som har brukt sommeren på å nyte late dager i stedet for å male i varmen, er det fint å male nå som temperaturene har synket litt og sola ikke er framme hele tiden. Bare pass på at det ikke blir for kaldt, for da kan du få problemer med sig og duggmatning, avslutter han.

(ANB)

