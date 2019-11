Slik blir helgeværet i nord og sør

Meteorologene har prognosene for helgeværet klare. De byr på både sol og kuldegrader og skyer og spredt snø.

OSLO (Nettavisen): Meteorologene bommet sist uke da de gikk ut med farevarsel for mye snø i Agder og Telemark. Da svingte nedbørsområdet lenger sør enn prognosene tilsa.

Også før denne helga gikk Meteorologisk institutt ut med gult farevarsel for mye snø. Denne gangen gjaldt det for seks fylker; Vestfold, Østfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Hedmark.

Men prognosene er fortsatt usikre, får Nettavisen opplyst, og torsdag morgen vurderte meteorologene å endre varselet.

Østlandet: Skyer og spredt snø

Ved 11-tiden torsdag er Meteorologisk institutt ute med nye prognoser for helgeværet, og de byr på gode nyheter for mange:

I Sør-Norge ventes pent vær og ypperlige forhold for utendørsaktiviteter. I øst venter meteorologene skyer og spredt snø.

Nord-Norge: Sol og minusgrader

Nord-Norge på sin side kan gjøre seg klar til en vinterlig helg. Her har det vært mye snøvær i det siste. Nå blir det solskinn og kuldegrader.

- Kanskje på tide å ta sesongens første skitur? spør meteorologene på Twitter.

LØRDAG: Solskinn og minusgrader, er hva meteorologene har i varselelt for Nord-Norge denne helga. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr)

- Bruk riktige dekk!

Torsdag klokka 11 ligger det fortsatt ute farevarsel for mye snø på deler av Østlandet, gjeldende fra fredag ettermiddag. Varselet sier at det fra fredag formiddag til lørdag kveld vil komme sludd og snø, lokalt 10-15 centimeter.

Klikk her for å se oppdatert farevarsel på yr.no her

- Beregn noe ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene, er rådet.

Noen må regne med lengre reisetid, og lokalt kan det bli vanskelige kjøreforhold.

Minner om kravet til mønsterdybde

Statens vegvesen er ute på sine nettsider og minner om at du som sjåfør er ansvarlig for at kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep. Piggdekksesongen startet 1. november. Det betyr at du kan bruke piggdekk fra denne datoen. For piggfrie vinterdekk er det ingen tidsfrister. Statens vegvesen minner også om kravene til mønsterdybde: Dekkene skal ha minimum 3 mm mønsterdybde fra og med 1. november til og med første søndag etter 2. påskedag. For Nordland, Troms og Finnmark gjelder kravet til minimum 3 mm mønsterdybde fra og med 16. oktober til og med 30. april. Utenom vinterperioden skal mønsterdybden være minimum 1,6 mm. Og hvis du er i tvil: «Sommerdekk skal ikke benyttes på vinterføre (snø/is), fordi sommerdekk ikke har tilstrekkelig veggrep på slikt føre».

VARSEL: Dette var farevarselet meteorologene la ut torsdag, gjeldende fra fredag for Vestfold, Østfold, Buskerud, Oslo, Akershus og Hedmark. Foto: (Meteorologisk institutt)