Slik blir helgeværet: Noen kan se fram til mer snøbyger

Tromsø fikk et dryss av snø og vinter onsdag og har mer snø i vente fredag. Inn mot helgen er det Vestlandet som har mest å glede seg til, ifølge meteorologen.

OSLO (Nettavisen): Onsdag startet med snø i Tromsø, og fredag er det ventet mer nedbør i form av snø i ishavsbyen, melder Meteorologisk institutt.

- Ja, det kan nok komme noen snøbyger i Tromsø fredag. Lørdag ser ut til å bli en dag uten nedbør, mens søndag kommer det mer skyer og nedbør inn, og det kan komme som snø, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til Nettavisen.

- Temperaturen skal litt ned

Leter du etter snøen her i landet må du generelt bevege deg opp i høyden, til 1000 meter eller mer.

MER SNØ I TROMSØ: Slik er værutsiktene i noen byer de nærmeste dagene. Fredag kveld må Tromsø belage seg på mer snø. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr/Nettavisen)

- Temperaturen skal litt ned inn mot helgen, og snøgrensen kan fort krype ned mot 800 meter også i Sør-Norge, sier Gislefoss.

- Ligger an til sol i de fleste landsdeler

Ellers er det mange som har nedbør som regn i vente, særlig fredag.

- Men helgen kan bli ganske fin mange steder. Lørdag tror jeg vi kan love sol eller iallfall si at det ligger an til sol i de fleste landsdeler. Vestlandet peker seg som de heldigste til helgen. Søndag blir det mer variabelt vær. Når vi kommer til mandag i neste uke ser det ut til at Sørlandet og Østlandet får bedre vær, mens resten av landet får en mer variabel værtype, sier statsmeteorologen.

SNØ I HØYDEN: Snø og vinterlig på fylkesvei 55 over Sognefjellet onsdag ettermiddag. Foto: Webkamera (Statens vegvesen)

Slik er situasjonen på fjellovergangene

På veiene over fjellet i nord og sør har det stort sett vært bart, men noen steder meldes det om vinterlige forhold og glatte partier onsdag:

På E6 over Kvænangsfjellet i Troms var var det onsdag morgen minus 2 grader, bart, men stedvis snø- og isdekke.

På E6 over Gratangsfjellet var det rett før klokka 6 onsdag minus 8 grader, oppholdsvær og stort sett bart, men fare for glatte partier.

På E6 over Saltfjellet i Nordland var det onsdag morgen minus 7 grader, oppholdsvær, men fare for glatte partier.

På E6 over Kråkmofjellet i Nordland var det minus 2 grader, oppholdsvær, bart og vått.

Østlandet og Telemark har bak seg et vått døgn. Fra klokka 8 tirsdag til klokka 8 onsdag var det Krokstadelva som fikk mest regn, 56,9 millimeter.