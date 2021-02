Slik blir helgeværet

Mye sol i vente for store deler av landet.

Den arktiske lufta vil vedvare gjennom helga, men store deler av landet vil få pent vær og sol.

Mye sol grunnet kalde luftmasser

Østlandet oppleve mye sol frem mot helgen, og også gjennom helgen.

– På Østlandet begynner det å bli litt «lunk». Sola vil gjøre at det virker varmere, og dette er både en psykologisk og ekte effekt, sier statsmeteorolog Jon Austerheim til Nettavisen.

Satsmeterteologen forklarer solens tilstedeværelse med at det ligger tørre og kalde luftmasser over området, kombinert med et svakt høytrykk.

Fare for ising og snøfokk

Vestlandet vil også oppleve sol, og stort sett pent vær.

I Agder derimot meldes det delvis skyet oppholdsvær, med snø enkelte steder. Det samme er meldt i Nordland.

Langs sørlandskysten er det også fare for ising på skip.

– Dette er litt uvanlig for Sørlandet, og mer vanlig nordover, men kald vind vil kunne forårsake dette, sier statsmeteorolog Vesterheim.

Det vil også være fare for snøfokk i Agder og Troms og Finnmark.

I Lofoten og Vesterålen, samt Troms og Finnmark, vil det i perioder komme noe nedbør i form av snøbyger.

Statsmeteorologen legger til at temperaturen i landet jevnt over var kaldere enn normalen. Så langt ser det ut som om de kalde arktiske luftmassene vil holde seg over Norge frem til neste helg, minst.

