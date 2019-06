Slik blir helgeværet: Hetebølge og snøbyger

Ved innledningen på fellesferien byr værkartet på store kontraster.

OSLO (Nettavisen): Lørdag får Sør-Norge en smak av hetebølgen som preger deler av Europa. Det kan bli temperaturer på 30 grader i de sørøstlige delene av Sør-Norge, ifølge meteorologene.

Samtidig meldes det om en våt og kjølig start på fellesferien i Nord-Norge.

- I løpet av helga vil snøgrensa synke helt ned til 500-600 meter over havet. Langs kysten vil temperaturen ligge mellom 5 og 10 grader, opplyser Meteorologisk institutt på Twitter.

Her blir det snø

Kåfjord i Troms er et stedene som kan se fram mot en vinterlig helg med minusgrader og snø i lufta.

For Troms meldes det lørdag om sørvestlig frisk bris, regn, lørdag morgen økning til vestlig liten kuling. Regnbyger og snøbyger over 500-700 meter.

Slik ser værutsiktene ut for Kåfjord i Troms de nærmeste dagene. Foto: Faksimile (Meteorologisk institutt/Yr)

I den andre enden av værskalaen finner vi for eksempel Kristiansand i Vest-Agder. Lørdag ventes det 25 varmegrader i byen. Værvarselet for Agder og Telemark lørdag lyder på skiftende bris, nordvestlig frisk bris på kysten vest for Lindesnes først på dagen, på ettermiddagen økning til sørvest liten kuling øst for Lindesnes. For det meste pent vær. Varmt.

Sør-Norge har altså det beste sommerværet i vente denne helga, men det gjelder å nyte godværet mens det varer:

- Fra mandag blir det kaldere vær igjen, så det er en kortvarig varm periode vi får oppleve denne helgen, sier statsmeteorolog Eldbjørg Moxnes til Nettavisen torsdag.

Hun har dette om si om temperaturutsiktene kommende helg:

- Det kan bli opp mot 30 grader inn mot Sørlandet og nordover til Oslo lørdag og søndag. Da får vi en blaff av varmen fra Europa.

I nord er det mye rufsete vær i vente, spesielt Nordland får en våt helg. Det ventes også en god del nedbør i Trøndelag, spesielt nord for Trondheimsfjorden.

- Fredag ser spesielt våt ut i Trøndelag, sier Moxnes.

Vestlandet ser ut til å få stort sett oppholdsvær.

- Det vil blåse litt lengst sør på Vestlandet. På kysten av Rogaland venter vi nordvestlig kuling torsdag og fredag.

- De høyeste temperaturene på Vestlandet ventes å bli mellom 15 og 20 grader, sier Moxnes til Nettavisen.

Slik ser værutsiktene ut fram mot helga i sør og nord, ifølge prognosene på yr.no torsdag. Foto: (Meteorologisk institutt/Yr)

