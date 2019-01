Slik blir helgeværet: Se hvem som kan vente sol

- Ingen klar værvinner, men noen kan se fram til en helg der sola titter fram fra skyene, varsler meteorologen.

OSLO (Nettavisen): Vestlandet, Trøndelag og Nord-Norge kan vente å se sola lørdag, mens det søndag blir sol Østafjells, viser en rask oppsummering av helgeværet fra Meteorologisk institutt.

Sjekk ditt værvarsel på yr.no

Og synes du det er kaldt, kan du trøste deg med at januar måned så langt har vært varmere enn normalen: I Sør-Norge har temperaturen ligget mellom 1,5 og 2,5 grader over normalen. I resten av landet har temperaturen ligget 0,5 til 1,5 grader over normalen, melder Meteorologisk institutt.

Det er ingen klar værvinner denne helga, skal man tro statsmeteorolog Rannveig Eikill:

Ising i nord

- Det kan komme opp i en sterk kuling i Finnmark, og det kan bli ganske kaldt. Vi har sendt ut et gult farevarsel om ising på fartøy for områdene ved kysten i Finnmark.

Hun opplyser at vinden vil opprettholdes gjennom store deler av helga, noe som kan føre til at det vil være relativt kaldt lengst nord i landet.

Trøndelag og Møre og Romsdal vil ifølge statsmeteorologen også få oppholdsvær, men det vil komme litt mer skyer utover kvelden fredag.

- I Trøndelag kan det nok komme litt snø på lørdag, og da særlig i indre strøk, sier Eikill.

Vestlandet: Gult farevarsel

På Vestlandet er det også sendt ut et gult farevarsel om vanskelige kjøreforhold i fjellstrøkene. Eikill opplyser at det kan komme litt snø i indre strøk.

- Lørdag vil det for det meste være oppholdsvær på Vestlandet. Det kan fremdeles komme litt snø i indre strøk først på dagen, men dette vil være ganske lett, sier statsmeteorologen.

Sørlandet: Fortsetter å snø

På Sørlandet vil det fortsette å snø, også på fredag. Her det sendt ut et farevarsel om vanskelige kjøreforhold, og i fjellet vil det være vind og snø.

- Natt til lørdag vil det komme litt snø på Sørlandet, men det skal bli oppholdsvær etterhvert på lørdag, sier hun.

Østlandet vil bli preget av lett snø på fredag, som vil holde seg utover dagen på lørdag.

- Lengst nord på Østlandet vil det også være ganske overskyet lørdag. Søndag kan det derimot komme litt sol på store deler av Østlandet, sier Eikill.

Meteorologen opplyser at det vil generelt være greit vær over hele landet, men at det er litt av og på.

- Det er litt varierende vær ettersom hvor man er i landet, sier hun.

Se løpende Twitter-meldinger fra Meteorologisk institutt: