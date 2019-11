Slik blir Oslos nye signalbygg

- Jeg tror det er vanskelig å forestille seg før man kommer inn her hva dette bygget egentlig er og vil bli, sier Oslos kulturbyråd.

BJØRVIKA (Nettavisen): I mars neste år åpner Oslos nye storstue ved siden av Operaen i Bjørvika, og torsdag ble det nye Deichmanske bibliotek vist fram til pressen.

Prislappen er på om lag 2,5 milliarder kroner.

- Det nye biblioteket er et stort hus med 10.000 kvadratmeter for publikum, med 1200 sitteplasser. Vi kommer til å holde åpent fra tidlig morgen til ganske sent på kveld alle dager hele uken hele året, sier biblioteksjef Knut Skansen til Nettavisen.

PRAKTBYGG: Det nye Deichmanske bibliotek i Bjørvika framstår som et praktbygg, og det ventes to millioner besøkende årlig etter åpningen 28. mars neste år. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Hvor stort er det for deg å stå her i dag?

- Det er veldig stort. Jeg har jobbet med dette prosjektet i ti år, og det er det mange på Deichmann som har gjort. Det å få til et nytt hovedbibliotek i Oslo har vært en viktig sak for biblioteket i snart 30 år, så det er en stor dag å endelig kunne si når vi åpner, sier Skansen.

- Men mange vil si at bibliotek er litt gammeldags?

- Inni hodene til folk er nok bibliotek fortsatt gammeldags. I hvert fall hos de som ikke bruker bibliotek i dag. Men jeg tror de fleste mennesker som har et aktivt forhold til Deichmann i Oslo vil nok ikke si det, for vi har vært gjennom en voldsom transformasjon de siste årene. Vi har blitt et rom og hus og mennesker, og møter mellom mennesker for debatter og samtaler, og det har gjort at bibliotekene også har blitt veldig annerledes. Bøkene er fortsatt med oss og er viktige, men 40 prosent av de som komme til biblioteket låner en bok, de andre kommer for andre ting, sier han.

LYS: Det kommer mye lys inn i det nye biblioteket fra de store vinduene. Arkitekturen i taket er også et syn for øyet. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Fakta Fakta om bygget ↓ Bruttoareal: 19.600 m2 Funksjonsareal: 13.560 m2 Antall etasjer: 5, med innskutte mesaniner og underetasje Besøkstall: 2.000.000 i året Tomt/Plassering: Felt A8 i Bjørvikaplanen, nord for Operaen Miljø: Passivhus og 50 prosent reduksjon i CO2-utslipp i forhold til dagens praksis. Et forbildeprosjekt i FutureBuilt, støttet av Enova SF.

- Det er helt annerledes

Bygget får fem etasjer, i tillegg til en kjelleretasje med flerbrukssal og en kinosal. Det vil også bli en egen restaurant i bibliotekbygget.

- Dette biblioteket her er helt annerledes enn alle de andre bibliotekene vi har fram til nå. Jeg tror det er vanskelig å forestille seg før man kommer inn her hva dette bygget egentlig er og vil bli, sier Oslos kulturbyråd, Rina Mariann Hansen (Ap), til Nettavisen, som var med på torsdagens omvisning.

Det arkitektoniske konseptet bygger opp om det store, sentrale, sammenhengende biblioteksrommet som strekker seg oppover i etasjene.

ÅPENT: Det er store, åpne rom i det nye biblioteket i Bjørvika, og 1200 sitteplasser. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

«Bygningen skal være inviterende og i godt samspill med omkringliggende bebyggelse og byrom. Biblioteket åpner seg mot byen med publikumsinnganger fra gateplan i tre retninger, mot vest, nord og sørøst», skriver Oslo kommune på sine nettsider.

Bygningen er tegnet av Oslo-arkitektene Lund Hagem arkitekter og Atelier Oslo, og byggingen startet i begynnelsen av 2014.

Den offisielle åpningen av biblioteket blir lørdag 28. mars 2020.