Slik blir sankthansværet

Søndag er det sankthansaften, og har du tenkt å tenne bål og kose deg utendørs, har statsmeteorolog John Smits gode nyheter til mange nordmenn.

Det blir nemlig oppholdsvær og ganske fint store deler av landet i kveld, mens folk på enkelte steder må belage seg på enkelte regnbyger.

- Fra den nordlige delen av Trøndelag, gjennom nordland og opp til den sørlige delen av Troms blir det fortsatt enkelte regnbyger i kveld. Men det kan bli lange perioder med oppholds mellom bygene, sier Smits til Nettavisen søndag formiddag.

I resten av landet ser det imidlertid fint ut, og det blir oppholdsvær og perioder med sol de fleste steder. Enkelte steder er det noe regnvær på dagtid, men dette dabber av til i 20-tiden i kveld.

Finest på Sør- og Østlandet

Værvinnerne denne sankthansaften blir Sørlandet og deler av Østlandet.

- Det blir færre skyer utover dagen, og mulighet for å se sol i kveld. Temperaturen kan komme opp i over 20 grader på dagtid, mens det i kveld ikke kommer over 20 grader, forteller han.

Lørdag var 22 grader den høyeste temperaturen i Norge, og så god varme var det folk i Drammensområdet som fikk. Sjansene er store for at det også blir best vær i dette området i dag.

Deler av Finnmark kan også få lite skyer på kvelden, men til tross for at regnet trolig holder seg borte, betyr ikke det at du kan forvente skikkelige sommertemperaturer.

- Det blir ikke noe varm sankthansaften hvor man sitter i t-skjorte til langt på natt. Selv om det blir sol i deler av Finnmark, er man heldig om det blir over 10 grader, sier han.

Under 20 grader

I Trøndelag hvor det er ventet nedbør blir ikke temperaturen så høy. Den kan komme opp i 15-16 grader utover dagen, men det blir ikke noe særlig mer enn det.

Nordland får også byger, men enda lavere temperaturer.

- På kysten vil det ligge rundt 10-11 grader, og i innlandet kan det komme opp i 14-15 grader på det varmeste, forteller meteorologen.

I Troms og Finnmark blir det enda kjøligere.

- Her skal vi være veldig glad om vi ligger over 10 grader i kveld. På kysten av Øst-Finnmark er det kjøligst, for der kan de vente seg 4-5 grader, sier han.

Vestlandet derimot, der blir det litt varmere.

- Her er det ventet perioder med sol, og det kan kanskje komme opp i 15-18 varmegrader noen steder inn i landet, opplyser statsmeteorolog Smits.

Lurer du på hvordan været blir til uka? Se videoen nedenfor med temperaturprognoser fra Meteorologisk institutt: