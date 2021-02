Slik blir vinterferieværet: – Nå kommer lufta fra Gran Canaria

Sydenluften kommer snikende sørfra. Men deler av Norge får besøk av kaldlufta fra Finland.

Det nærmer seg vinterferie for store deler av landet, og i år blir det innenlandsferie for de aller fleste. Det mange kanskje lurer på er: Hvordan blir værforholdene her hjemme den kommende uka?

Hele landet – fra sør til nord – har de siste ukene fått kjenne på den arktiske lufta. Dette er snart over for denne gang, kan værtjenesten Storm fortelle.

Varmlufta fra Spania gjør entré

Vakthavende meteorolog Stig-Arild Fagerli ved Storm har helt greie nyheter å melde når det kommer til ferien. Det vil kanskje ikke være drømme-vinterferie vær, men det kunne også ha vært mindre idyllisk også.

– På Sør- og Østlandet er værtypen nå i gang med å forandre seg raskt. En mild lufttype driver opp fra Spania og Kanariøyene akkurat nå, sier meteorolog Fagerli.

Temperaturene vil derfor stige mot helgen, i helgen og utover uken.

Nedbør inn mot helgen vil dog kunne virke negativt på snøen og ski-været, da det vil falle som regn.

– Positivt for snøen er det at bakken fortsatt er tæl i bakken. Dette sinker prosessen med smelting, forklarer meterteologen.

Det er videre ikke meldt særlig nedbør, noe som også vil være positivt for skiturgåere.

– Man kan ikke forvente seg noe idyllisk vinterlandskap med snø på trærne.

På Øst-, Vest og Sørlandet, samt Innlandet vil plussgradene snike seg helt opp til tusen meter over havet.

– Veiene opp vil derfor kunne bli svært glatte, noe som er viktig å bemerke seg, minner meteorologen om.

I området Telemark har snøen skapt store problemer i løpet av torsdag, skriver Telemarksavisa. Politiet har oppfordret folk til å la bilen stå, ved mindre kjøring er helt nødvendig.



Den mildere værtypen som er vantet, vil kunne løse dette problemet i løpet av relativt kort tid.

Vestlandet: – Minner mer om september enn februar

På Vestlandet og i Møre og Romsdal har det begynt å bli grønt enkelte steder allerede.

–Vi er vant med regn her, men har allerede gått inn i en unormal varm periode. Mildværet er her allerede, og det skal bli enda varmere, sier meteorologen.

I Bergen by er det i skrivende stund åtte grader, og i løpet av helgen regner meterteologen med at gradestokken vil passere ti grader. Vindkast vil derimot gjøre at det føles kaldere.

– Her vil det minner mer om september enn februar, sier meterteologen. Vi har gått fra frosne rør til grønne utvekster, sier meteorolog Fagerli, som selv sitter i Bergen.

Per nå beveger luften fra Spania seg helt opp mot Trøndelag, noe som gjør at området her også blir mildnet opp.

Finnmark og omegn: – Tung kald luft fra Finland

Troms og Finnmark skiller seg ut fra resten av landet værmessig. På Finnmarksvidda og i omegn vil temperaturene ligge helt nede på -30 grader.

– Årsaken er at kald luft trekker innover i landet fra Finland og Russland, og trekker nedover langs fjordene. Det vil derfor også oppstå en del vind, forklarer meteorologen.

Nordland slipper unna det kalde trekket

Nordlandsområdet får ikke dette kalde trekket fra utlandet. Denne uken vil været ligge på rundt 3-5 kuldegrader, men etterhvert vil også den milde luften fra Sør nå Nordland, og det vil bli plussgrader også her.

Det samme gjelder Trøndelag, som tidligere vil få oppleve de varme gradene.

