Slik blir været i helgen

Lørdag er det pride og mange skal ut i gatene i Oslo, og meteorologene lover gode sjanser for sol og høye temperaturer. Lenger nord i landet blir det derimot vått.

Med både pride og Sankthansaften på samme helg er det mange nordmenn som skal tilbringe mye tid utendørs. Meteorologene kan heller ikke nå love stabilt og godt sommervær, men enkelte steder blir det veldig fint.

- De som får det beste været lørdag er de som befinner seg på Sørlandet og Østlandet. Her blir det oppholdsvær og perioder med sol, sier statsmeteorolog John Smits ved Meteorologisk institutt.

Noen steder på Østlandet, og kanskje i indre Agder og Telemark kan det bli over 20 grader. Så skal du feire pride i Oslo kan du nyte deilig vær.

- Med all kjærligheten kommer man hvert fall ikke fryse. Happy pride, skriver Meteorologene på Twitter.

Resten av Norge må belage seg på litt kjøligere vær.

- Jeg ser ikke 20-tallet i andre deler av landet, sier han.

Vått og kaldt

Noe av grunnen til at det ikke blir like varmt resten av landet, er at det blir regn.

- Både Vestlandet, Trøndelag og Nordland får regnvær lørdag. Det blir også regn av og til i Finnmark og Troms, mens kysten av Finnmark får oppholdsvær, sier Smits.

I Trøndelag kan temperaturene kanskje komme opp i 16-17 grader i indre strøk i perioder med sol. Mens sør i Nordland, i indre strøk, vil det ikke bli mer enn 12-15 grader.

- I Troms og Finnmark skal de være glade om de ser 10-tallet, og på kysten av Finnmark blir det kun 4-5 varmegrader. Så det er ingen stor sommervarme, forteller han.

Så skal du løpet Midnight Sun Marathon i Tromsø i dag, bør du kle deg godt - og for vått vær.

- Husk regnjakke - og lykke til, skriver Meteorologene på Twitter.

Snø og vind



I høyfjellet i Norge blir det kaldt, og det er kuldegrader på de høyeste toppene.

- På Juvasshytta i Jotunheimen, som ligger 1841 meter over havet, blir det snøbyger, men det går nok over null grader senere i dag, sier Smits.

Med kuldegrader i høyfjellet blir det kjølig, men det kan det også bli andre steder i lavlandet hvor det er ventet en del vind.

- I Finnmark kan det bli en nordøstlig liten kuling, mens på Lindesnes i Agder er det ventet en sørvestlig til vestlig stiv kuling fram til i ettermiddag, forteller meteorologen.

Fin Sankthans

Søndag er det Sankthansaften, og da er det ventet bedre vær over hele landet.

- Sørlandet og Østlandet får det beste været også da, med oppholdsvær og perioder med sol. Det kan kanskje komme opp i litt over 20 grader de varmeste stedene, sier han.

Men det ser fortsatt ut til at det blir enkelte regnbyger nord for Bergen og opp til Nordland. I Troms og Finnmark blir det derimot mer oppholdsvær, da regnbygene trekker sørover.

- Det kan være litt regn i de sørlige områdene, men mot kvelden i morgen ser det ut til at det er oppholds i hele Troms og Finnmark. Kanskje også de som oppholder seg nord i Nordland kan være heldige og få oppholdsvær, sier meteorologen.

- Det er jo Sankthansaften, så mange benytter nok muligheten til å fyre bål i morgen, legger han til.

Slik blir temperaturene

Fra Lofoten og sørover, og så vidt inn i den nordlige delen av Trøndelag ser det imidlertid ikke ut til at bygene har tenkt å gi seg, og holder ut hele søndagen.

Når det gjelder temperaturene så kan det bli litt over 20 grader på Østlandet, mens på Vestlandet og Trøndelag vil det ikke bli mer enn rundt 15 grader. I Troms og Finnmark blir det ikke mer enn maks 15 grader.

- På kysten av Finnmark blir det nordvestlig vind, så der blir det kun noen få varmegrader, sier John Smits ved Meteorologisk institutt.