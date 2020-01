Slik er det nye norgeskartet i 2020

Idet det nye året ringes inn, bor nesten hver tredje nordmann i en ny kommune.

OSLO (Nettavisen): Fra 1. januar bor 1,7 millioner nordmenn i en ny kommune. Samtidig blir 13 fylker til seks nye. Er du berørt av kommune- og regionreformen, og vet du hvordan det nye norgeskartet ser ut? Nettavisen gir deg er rask innføring.

Se interaktivt kart og oversikt over nye fylker og kommuner nederst i saken.

11 fylker, 356 kommuner

Gjennom reformen har 119 kommuner mer eller mindre frivillig slått seg sammen. 47 kommuner er nyskapninger fra årsskiftet. På det nye norgeskartet er det da 356 kommuner.

Samtidig er det færre fylker å holde styr på. Antallet er redusert til 11, inkludert Oslo.

Dette er fylkeskommunene 1. januar 2020:

Viken (Østfold, Akershus og Buskerud)

Innlandet (Hedmark og Oppland)

Vestfold og Telemark (Vestfold og Telemark)

Agder (Aust-Agder og Vest-Agder)

Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane)

Trøndelag (Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag - sammenslått fra 2018)

Troms og Finnmark (Troms og Finnmark)

Rogaland

Møre og Romsdal

Nordland

Oslo

Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner fusjonerte allerede fra 1. januar 2018 og er dermed ikke blant de seks nye fra dette årsskiftet.

For Rogaland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Oslo kommune er det ingen endringer. De fortsetter som før.

NYTT NORGESKART: Fra 1. januar vil 1,7 millioner nordmenn bo i en ny kommune. I løpet av kommunereformen er 119 kommuner blitt til 47 nye. 19 fylkeskommuner blir samtidig til 11. Fra nyttår 2020 har Norge seks nye fylker og 43 nye kommuner. Foto: (Nettavisen)

Farvel, Rissa, Oppegård og Tjøme!

- Over flere år har kommuner over hele landet flørtet med hverandre. Noen steder har det blitt match. Andre steder har det blitt nei, oppsummerte statsminister Erna Solbeg (H) om kommunereformen før jul.

Kommunene som har funnet sammen har hatt det travelt med å skilte om og gjøre seg klar for det nye året:

Rissa, Leksvik, Oppegård, Ski, Bø, Sauherad, Tjøme, Nøtterøy, Radøy, Lindås, Meland, Os og Fusa er blant kommunene som ikke finnes lenger i 2020. I stedet må du lære deg nye kommunenavn som Alver, Bjørnafjorden, Midt-Telemark, Nordre Follo, Færder og Indre Fosen.

Sammenslåtte fylker har fått nye navn som Vestland, Innlandet og Viken mens noen fusjonerte fylker har gjenkjennelige navn som Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark og Agder.

Mæland: - Godt forberedt

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) frykter ikke oppstartsproblemer i det nye året:

- Mitt inntrykk er at kommunene er klare. Det kan godt være at ikke alt er på plass, men dette er godt forberedt, sier hun til NTB.

På spørsmål fra NTB om hvilke terningkast hun vil gi region- og kommunereformen så langt, svarer hun «fem».

- Det må alltid være rom for forbedring i ethvert prosjekt, sier hun.

Kommunalministeren varsler at prosessen med kommunesammenslåinger ikke er over. Hun vil fortsette å gi kommuner som slår seg sammen, økonomiske insentiver, og hun skal gi fylkesmennene ressurser til å bistå kommunene med sammenslåing.

Mye av argumentasjonen for kommunereformen har handlet om større og sterkere enheter. Etter nyttår har fortsatt rundt 120 kommuner under 3000 innbyggere, og halvparten av alle kommunene i Norge har under 5000 innbyggere, ifølge NTB.

