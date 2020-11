Slik er smittetrykket i Oslos bydeler

Flest nye smittetilfeller i bydelene Alna, Grünerløkka, Gamle Oslo og Søndre Nordstrand.

OSLO (Nettavisen): Oslo kommune melder onsdag om 126 nye smittetilfeller i hovedstaden siste døgn. Det er 78 færre enn antallet nye som ble meldt inn tirsdag.

De siste 14 dagene er det meldt inn 1794 nye smittetilfeller i Oslo kommune, flest i bydel Alna (206), Grünerløkka (172), Gamle Oslo (171) og Søndre Nordstrand (170), viser Oslo kommunes koronaoversikt.

Rødt i alle bydeler

Hele koronakartet for Oslo er farget rødt. Smittetrykket i denne perioden, målt i smittetilfeller per 100.000 innbyggere, har vært høyest i bydel Stovner (447,2) og Søndre Nordstrand ((435,2).

Sammenligner vi disse tallene med tilsvarende insidenstall for Europa, har for eksempel Sverige et smittetrykk på 346,7 i samme periode, mens Storbritannia har 478,1.

Det er i aldersgruppa 20 til 29 år det er flest nye smittede i Oslo nå, 443.

Håper å unngå full nedstenging

Fredag 6. november varslet byrådet i Oslo «sosial nedstenging» av Oslo, og tirsdag sendte Oslo kommune ut en SMS til innbyggerne der de ber alle om å være med på dugnaden for å slå ned smittespredningen:

- Kjære Oslo. Fra i dag er mye av byen vår stengt. Det er drastisk, men må til for å slå ned smitten. Det betyr at du må ha minst mulig kontakt med andre, slik at vi unngår full nedstenging. Dette skal vi klare sammen. Gjør det for Oslo, het det i meldingen der det fulgte med en lenke til hvilke råd og regler som gjelder i kommunen nå, blant annet om private samlinger, hjemmekontor og på barnehager og skoler.

Fakta «Sosial nedstenging» i Oslo - dette er tiltakene ↓ Byrådet i Oslo vedtok 9. november innskjerpede smitteverntiltak i møte med økende smittetall. Her er noen av tiltakene. Alle innendørs arrangementer forbys. Det vil fremdeles være mulig å gjennomføre begravelser og bisettelser, samt ritualer uten tilskuere, sendinger, kamper i toppidretten osv. uten publikum.

Det innføres stans i breddeidretten for voksne. Det vil også gjelde innendørs fritidsaktiviteter for voksne som korps og kor. Eliteidrett kan gjennomføres uten publikum innendørs, og med publikum utendørs med en antallsbegrensning på 200 såfremt det holdes en meters avstand.

Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek og steder der barn og unge under 20 år har aktiviteter.

Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering i Oslo. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.

Det innføres rødt nivå med forsterkede smittevernstiltak og mindre grupper på videregående skole og voksenopplæringen, og rødt nivå vurderes innført i ungdomsskolen de neste ukene.

Barne- og ungdomsidretten kan fortsette å arrangere treninger, men ikke delta på konkurranser, kamper, cuper og turneringer, heller ikke utenbys.

Munnbind blir påbudt i taxi på samme måte som i resten av kollektivtransporten

Butikker, kjøpesentre og liknende må sikre at kundene kan ha to meters avstand, og sørge for nødvendig vakthold. Se hvilke råd og regler som gjelder i Oslo kommune her.





Nekter skoleelever adgang

I Oslo har enkelte butikker valgt å nekte skoleelever adgang i skoletiden. De forklarer det med at det skal bli lettere å opprettholde smitteverntiltakene.

- Det er rett og slett for at vi skal kunne hjelpe alle kunder til å holde den avstanden som det er krav om i butikker. Når det kommer store grupper med elever, blir det vanskelig, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Norge til Nettavisen onsdag.

