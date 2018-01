Slik får du mobilen til å holde litt bedre i kulda

Mobiler er ikke laget for å fungere i minusgrader.

Det har vært mye oppstuss etter at Apple innrømmet at de reduserte ytelsen på eldre iPhone-modeller. Men mye av årsaken til at de gjorde dette, var at det er mange ting som kan gjøre at batteriet fungerer dårligere.

Apple bekrefter: Reduserer ytelsen på eldre iPhone-modeller

Dette gjelder ikke bare et par år gamle Apple-mobiler.



Skal egentlig ikke brukes i kuldegrader



Jo lavere temperatur det er i batteriet, jo høyere blir den interne motstanden - og jo lavere blir både ytelsen og kapasiteten.

Det er faktisk slik at Apple mener at alt under 0 grader er «for kaldt» for deres produkter. Batteriene er laget for å yte aller best mellom 16 og 22 grader. Det samme gjelder andre konkurrenter.

Enkle tips



Her er noen enkle tips for å sørge for at batteriet

Når du er ute i kaldt vær, legg mobilen i en lomme nær kroppen i en innerlomme eller bukselomme - ikke i en ytterlomme på en tykk jakke.



- ikke i en ytterlomme på en tykk jakke. Det kan være smart å lade mobilen rett før du skal ut i kaldt vær. Kaldt vær kan redusere kapasiteten betydelig, og har du lite strøm igjen kan du raskt oppleve at du går tom for strøm. Lading øker dessuten temperaturen i batteriet, og gjør at den er bedre stilt før den møter kulda.



i kaldt vær. Kaldt vær kan redusere kapasiteten betydelig, og har du lite strøm igjen kan du raskt oppleve at du går tom for strøm. Lading øker dessuten temperaturen i batteriet, og gjør at den er bedre stilt før den møter kulda. Nye mobiler er konstruert for å tåle fuktighet bedre enn tidligere, men det kan være lurt å legge mobilen i en vanntett pose, særlig hvis det er fuktig ute eller du trener .

. Er telefonen din iskald, se om det er mulig å ikke ta telefonen med rett inn i et varmt rom , men øke temperaturen sakte gjennom å beskytte den. Kalde telefoner i varme rom kan blant annet skape kondens.

, men øke temperaturen sakte gjennom å beskytte den. Kalde telefoner i varme rom kan blant annet skape kondens. I den grad det er mulig, la mobilen bli liggende i lomm a når du er ute. Ørepopper og smartklokker er til for å brukes.

a når du er ute. Ørepopper og smartklokker er til for å brukes. Hvis skjermen slutter å respondere, eller telefonen skrur seg av, er det for sent. Å forsøke å varme opp telefonen med hender er ingen god idé.

Gamle råd om å skru av bluetooth, trådløst nettverk og lignende har liten nytteverdi på moderne telefoner med stadig bedre strømstyring.



Les også: Slik sjekker du om Apple har gjort mobilen din tregere

Mest sett siste uken