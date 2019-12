Slik feires nyttårsaften verden over

Innbyggerne på de tropiske øyene Samoa og Kiribati midt i Stillehavet ble de første som kunne ønske hverandre godt nytt år.

Da klokken passerte 11 i Norge nyttårsaften, gikk øyboerne inn i 2020.

Det ble fyrt opp nyttårsraketter ved midnatt fra hovedstaden Apia i Samoa, som har sørget for å være blant de første i verden til å gå inn i et nytt år.

Innbyggerne på Samoas naboøyer Amerikansk Samoa, drøyt 200 kilometer unna, må vente et helt døgn med å forlate 2019.

Begge øygruppene ligger tett på den internasjonale datolinjen, men i 2012 besluttet Samoa og skifte tidssone og ta et lite hopp fram i tid. Håpet var å trekke til seg flere turister og slå New Zealands nyttårsfeiring med én time.

Samoas nyttårsfeiring er imidlertid mer dempet enn tidligere år. Mange minnes og sørger over de 81 menneskene som mistet livet i en meslingepidemi i 2019. De fleste ofrene var barn under fem år. Over 5.600 meslingtilfeller er registrert i øystaten med knapt 200.000 innbyggere.

Fyverkeriet avlyst i Hongkong

Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum feirer inngangen til det nye året i Hongkong. Der er imidlertid feiringen tonet ned som følge av urolighetene som har preget byen gjennom store deler av året.

Full feiring i Sydney - tross storbrann

Også i Sydney er fyrverkerishowet i gang, mens flere tusen mennesker tilbringer nyttårsaften på flukt fra flammene sørøst i Australia.

Først klokka 14 norsk tid går Australia inn i 2020, men i Sydney er nyttårsrakettene fordelt på tre fyrverkerioppvisninger, den siste ved midnatt.

Et opprop for å stanse årets fyrverkeri av respekt for brannofrene og for i stedet å bruke pengene på å bekjempe brannene og støtte ofrene, har fått nesten 300.000 underskrifter. Likevel ventes over en million tilskuere å være vitne til at himmelen over Sydneys havn lyses opp.

- Her er det full nyttårsfeiring, men de fleste andre steder er det ikke fest i kveld, sier NTBs reporter i Sydney.

På New Harbour Bridge flagges det på halv stang til minne om brannmannen som døde på jobb mandag. Til sammen har minst ti mennesker mistet livet i denne brannsesongen, og hundrevis har mistet sine hjem

Sørøst i landet forberedte flere tusen turister og lokale innbyggere seg på å tilbringe nyttårsnatten på strendene utenfor Mallacoota sør i delstaten Victoria. Røyk og flammer tvang rundt 4.000 på flukt dit på årets siste dag. Tre mennesker mistet tirsdag livet og minst fire er savnet i området.

