Slik fjerner du alle dine gamle poster på Facebook

De har gjort det utrolig vanskelig, men det er en snarvei.

Facebook er i utrolig hardt vær om dagen etter at det kom fra at selskapet villig har gitt bort personlig informasjon om sine brukere - deg og meg - til dem som har ønsket det. Dette har så blant annet blitt brukt til å påvirke valg.

Trenger du det gamle du har skrevet?

Det er nå over et tiår siden Facebook tok av i Norge, og det betyr at kontoen din er full av et tiår med gode og dårlige poster. Med krangling. Med frustrasjon. Med gledesutbrudd. Og tullball.

Gammel moro på Facebook er i dag praktisk talt verdiløs for deg, og det kan være fornuftig med en opprydding.

Se videoguide av hvordan du sletter alt du har gjort på Facebook:

Nesten umulig å slette det du har gjort

Facebook gjør det derimot nær håpløst å slette alt du har lagt ut.

Med et tastetrykk kan du riktignok endre personvernsinnstillingene slik at bare dine venner ser gamle innlegg, men å faktisk fjerne informasjonen krever at du går inn og sletter hver eneste interaksjon.

I mange tilfeller er det snakke om 3-5 trykk per post du ønsker å slette.

Men det finnes en snarvei: Chrome-tillegget Social Book Post Manager automatiserer denne sletteprosessen for deg.

Du velger bare år eller måned som du ønsker rensket opp, og så fikser tillegget for resten.

Slik går du frem:

Du må bruke Chrome som nettleser



Installer tillegget Social Book Post Manager



Gå til Facebook



Velg innstillinger øverst i høyre hjørne, og velg Acitivy Log / Aktivitetslogg



Trykk på ikonet for Social Book Post Manager (til høyre for adresselinjen)



Velg hvilket år, og eventuell måned du vil sette



På hastighet kan du selv prøve deg frem, men vår erfaring viser at alt over 1X skaper problemer.



Trykk på Delete og bare se at innleggene dine forsvinner en etter en







Dette bør du fortrinnsvis gjøre når du ikke skal bruke PC-en på en stund, for dette er en prosess som tar forholdsvis lang tid - men det er betydelig enklere enn å gjøre det på egenhånd. Du kan avbryte prosessen når som helst.



