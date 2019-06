Slik forbereder du deg på torsdagens tornadoer

Torsdag har meteorologene sendt ut et historisk tornadovarsel. Da er det greit å ta flere forholdsregler.

Tidligere i uken ble det klart at torsdagen byr på et høyst ustabilt vær. Dagen vil starte med tropehete flere steder, før det på ettermiddagen er meldt om tornadovarsel for første gang siden 1966.

Det er spesielt Sørlandet, Telemark og deler av Østlandet som vil merke både kraftige regn- og haglbyger torsdag ettermiddag, men det er også muligheter for tordenvær og små tornadoer lokalt.

- Vi frykter at uværet vil bety kastevinder som er kraftige nok til å kunne løfte trampoliner og partytelt opp i luften. Derfor råder vi folk til å sikre alt av løse gjenstander så raskt som mulig, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

- Bind fast trampolinen

Brandeeggen forteller at de sterke kastevindene og nedbøret ikke er til å spøke med. Dermed bør man sjekke over hva man har stående ute i hagen.

- Bind fast trampolinen og rydd inn hagemøbler, parasoller, partytelt og grillen. Har du mulighet, parker bilen under tak. Store hagl kan fort skade bilen hvis de treffer med stor kraft, sier han.

Meteorologisk institutt har sendt ut et farevarsel på oransje nivå for torsdagen, og det ventes svært kraftige, lokale tordenbyger. Det kan også gi styrtregn Østafjells.

TORNADOVARSEL: På torsdag er det sendt ut tornadovarsel på ettermiddagen i store deler av Sør-Norge. Her synes en skypumpe utenfor Oslo i 2016. Foto: Svend Ole Kvilesjø / Skypix.no (NTB scanpix)

Uværet fører også med seg en brå temperaturstigning der temperaturen kan komme opp i nærmere 30 varmegrader på deler av Sør-, Øst- og Vestlandet.

Brandeggen advarer også mot konsekvensen de massive vindkastene kan føre til.

- Det kan komme opptil 40 mm nedbør på få timer, og når det kommer så mye regn på kort tid er det viktig at avløpene er mest mulig åpne. Folk bør ta en rydderunde snarest og se over at ikke avløpene er tettet igjen av grus, løv og gress. Det blir fort mye overflatevann dersom avløpene ikke klarer å ta unna, noe som igjen kan medføre at vannet trenger inn og skader kjellere og hus, sier han.

- Hold dere innendørs



I tillegg til at båteiere bør se til at båten er skikkelig sikret, helst med fire punkter, har også Brandeeggen en klar oppfordring til hvor folk generelt bør oppholde seg. Det kan nemlig være fristende for særlig barn å oppsøke et skikkelig uvær midt på sommeren.

– Jeg anbefaler alle å holde seg innendørs til det verste er over og uværet er over, spesielt siden det kan oppstå lokale små tornadoer. Lukk dører og vinduer. Det kan være forbundet med fare å oppholde seg ute i sterk vind, sier han.

Kommunikasjonsrådgiveren forteller også at sterke vindkast kan føre til at man bli truffet av løse gjenstander som flyr gjennom luften. Han anbefaler ingen å dra på verken båttur eller fjelltur torsdag ettermiddag og kveld i Sør-Norge.