Slik forbereder sykehusene seg på en ny koronabølge

Sykehusene i region Sør-Øst har brorparten av koronapasientene. Nå forbereder de seg på en kraftig økning i antallet syke.

OSLO (Nettavisen): - Vi vil kunne svinge oss rundt i løpet av uker, sier viseadministrerende direktør Jan Frich i Helse Sør-Øst til Nettavisen om hvor fort sykehusene i helseforetaket vil være klare til å håndtere en krisesituasjon med stort behov for intensivplasser i en 2. koronabølge.

Til vanlig har sykehusene i regionen 157 intensivsenger, mens opptrappingsplanen tilsier at man raskt skal kunne tilby 392 slike senger, og det vil i verste fall kunne økes ytterligere til 794 plasser.

Bemanning kan bli utfordring

Utfordringen vil først og fremst være bemanningen, særlig kan det bli mangel på intensivsykepleiere, men det pågår opplæring av personell som vil kunne gå inn og avhjelpe dette behovet i en krisesituasjon.

- Når vi øker antall intensivplasser raskt vil vi fort måtte gå ned på bemanningen per intensivseng, det vil si at en intensivsykepleier følger opp flere senger, sier administrerende direktør Cathrine Lofthus til Nettavisen.

Lofthus og Frich deltok tirsdag i en presseorientering per telefon om intensivkapasitet og testkapasitet og beholdningen av smittevernutstyr i Helse Sør-Øst.

709 ansatte i karantene

Her kom det også fram at utfordringen med personell i karantene har latt seg løse så langt i høst.

- Vi har 709 ansatte i karantene. Det har vært en liten stigning, men vi er fortsatt langt unna de tallene vi opplevde i våres. Nå utgjør antallet i karantene knapt 1 prosent av alle ansatte. I våres var vi oppe i 10 prosent, sier Lofthus.

Rekord i koronatester

Når det gjelder personell, skrøt direktøren særlig av de ansatte på laboratoriene.

- Det gjøres en kjempeinnsats på laboratoriene våre. Det er virkelig en personellgruppe som har stått på i pandemien, uttalte hun. Forrige uke ble det satt rekord i antall koronatester i Helse Sør-Øst. Da ble det analysert 95.000 tester i regionen.

Direktør i Helse sør-øst, Cathrine Lofthus. Foto: (NTB scanpix)

Har doblet antallet respiratorer

Lofthus snakket også om respiratorer. Per i dag har sykehusene 588 tilgjengelige. Siden mars har helseforetaket mer enn doblet antall respiratorer. Med de respiratorene som er i bestilling og ventes levert i løpet av de nærmeste månedene, regner man med å ha et samlet antall på 659 respiratorer. Dette er fullverdige respiratorer som er egnet til å ventilere lungesyke pasienter over tid, ikke nødrespiratorer eller lignende, opplyser helseforetakets ledelse.

Har brorparten av koronapasientene

I alt 77 av 97 koronapasienter som mandag var innlagt på sykehus i landet, var innlagt ved helseregionen Helse Sør-Øst.

- Det er gjort en stor innsats med anskaffelser av respiratorer og annet utstyr og samtidig er det arbeidet med å utvikle kompetanse. Med et stort antall innlagte pasienter vil tilstrekkelig kyndig personell være en begrensende faktor, uttaler viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich, ifølge en pressemelding.