Slik forsøker Veterinærinstituttet å løse mysteriet om hundesykdommen

Veterinærinstituttet ber hundeeiere senke skuldrene. Tilfellene av den mystiske hundesykdommen er på rask retur, men årsaken er ikke funnet.

OSLO (Nettavisen): Antall tilfeller av akutt hundesykdom med symptomer som blodig diaré er på rask retur, men ikke alle hundeeiere er beroliget etter at Mattilsynet torsdag opphevet pålegget om å unngå nærkontakt mellom hunder:

«Hvordan kan de oppheve nærkontakt når de ikke vet hvor det kommer fra?» spør en av Norsk Kennel Klubs medlemmer, Janne Løberg fra Brumunddal, på organisasjonens Facebook-side.

Hun peker på at hundeeiere i denne perioden i langt større grad har holdt hundene sine i bånd.

- Jeg tror usikkerheten vil sitte i en stund. Det er viktig at Veterinærinstituttet kommer til bunns i hva som var årsaken til sykdomsutbruddet, sier Løberg til Nettavisen.

VIKTIG MED SVAR: Janne Løberg og Gordon setteren Trollheimen Brage. Løberg håper Veterinærinstituttet kommer til bunns i hundesykdommen skyldes. Foto: Privat

Bruker avanserte DNA-metoder

Det er Veterinærinstituttet i full gang med. Avanserte metoder innen DNA-sekvenseringsteknologi og mikroskopstudier av tarmvegger tas i bruk i forsøket.

- Vi bruker metoder som kan minne om de politiet bruker i etterforskningen av kriminalsaker, sier dyreansvarlig Hannah Jørgensen ved Veterinærinstituttet i Oslo til Nettavisen.

Samtidig som veterinærene ser at Epi-kurven - diagrammet som viser sykdomsutbrudd over tid - går ned, er de første svarene fra genomsekvensering av bakterieprøver kommet. Dette handler om å påvise slektskap mellom bakterier. Disse prøvene fra 22 hunder dokumenterer at 14 av sykdomstilfellene dreier det seg om en bakterie med nærmest identisk arvestoff (DNA). Geografisk er alle de 14 tilfellene tilknyttet det sentrale Østlandsområdet. I de andre åtte tilfellene ble det funnet andre genetiske typer av samme bakterie.

BRUKER POLITIMETODER: - Vi bruker metoder som kan minne om de politiet bruker i etterforskningen av kriminalsaker, sier dyreansvarlig Hannah Jørgensen ved Veterinærinstituttet i Oslo til Nettavisen. Arkivfoto. Foto: (NTB Scanpix)

Fakta Uoppklart hundesykdom ↓ Det har vært minst 173 tilfeller med blodig diaré hos hunder siden 1. august, med varierende alvorlighetsgrad. Det anslås at 43 hunder, fordelt på tolv forskjellige fylker, har dødd etter å ha hatt lignende symptomer.Kartleggingen viser at nesten 90 forskjellige hunderaser har hatt lignende symptomer. (Kilde: NTB)

Tarmbakterie i søkelyset

Bakterien i søkelyset heter Providencia alcalifaciens og kan finnes i tarmen hos både mennesker og dyr, friske og syke.

- Det er ikke tilfeldig når vi finner nærmest identisk bakterie hos 14 hunder. Da kan vi slå fast at dette er en del av et utbrudd, og vi må lete videre for å finne ut hva som er fellestrekk for disse hundene og hva de har vært eksponert for, sier Jørgensen.

Det ekspertene leter etter er for eksempel om hundene har deltatt på felles aktiviteter eller har drukket eller spist av den samme kilden. Problemet så langt, er at det ikke har vært mulig å påvise noen slike fellestrekk. Det er også påfallende at i husholdninger med flere hunder er det nødvendigvis ikke slik at flere hunder er blitt syke. I de fleste tilfellene har det faktisk ikke vært tilfellet.

Ber hundeeiere senke skuldrene

Samtidig med at Veterinærinstituttet setter store ressurser inn på å komme til bunns i saken, oppfordrer Jørgensen hundeeiere om å senke skuldrene:

- Folk må vende tilbake til det vanlige hundeholdet sitt og senke skuldrene litt, de aller fleste hundene er blitt friske igjen, men vær oppmerksom! Blir hunden syk med slike symptomer som vi har sett, så ta kontakt med veterinær, er hennes oppfordring.

Bakterien som ekspertene nå retter oppmerksomheten mot er påvist blant annet i kloakk, og den har tidligere vært i søkelyset i forbindelse med diaréutbrudd hos mennesker.

UNDERSØKER TARMER: Veterinærinstituttet skal nå gjøre undersøkelser av tarmsnitt for å se på hva slags skader bakterien har gjort i tarmene hos hunder som er rammet. (Arivfoto). Foto: Ørn E. Borgen (NTB scanpix)

Undersøker tarmbiter

- Det vi vet om denne bakterien, stemmer imidlertid ikke helt med omfanget og alvorlighetsgraden av det sykdomsutbruddet vi har sett på hunder i Norge. Derfor tenker vi at det kanskje også er en annen faktor som bidrar. Vi skal nå gjøre undersøkelser av tarmsnitt for å se om vi kan si noe om skadene denne bakterien har gjort i tarmene hos hunder som er rammet. Det gjør vi med spesielle mikroskopiteknikker av tarmbiter, forklarer Jørgensen.

En annen hypotese som nå undersøkes videre er at det kan være en ny og hissig variant av Providencia alcalifaciens-bakterien som har dukket opp.

- Kanskje ser vi en mer hissig variant enn den vi er vant til. Kanskje er det også snakk om et samspill med andre bakterier, sier Jørgensen.

Veterinærinstituttet opplyser at de vil fortsette å bistå Mattilsynet med å bearbeide data fra kartleggingen for å se om det finnes fellestrekk som alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, områder og lignende.

Torsdag opphevet Mattilsynet det generelle rådet om å begrense nærkontakt mellom hunder.

- Så lenge vi var usikre på om dette var noe som smittet lett mellom hunder, var det å unngå nærkontakt mellom hunder det beste smitteforebyggende tiltaket hundeeier kunne gjennomføre. Å ikke gi et slik råd, ville vært svært uansvarlig, uttalte Ole-Herman Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet, torsdag.

Har lagt om vanene

På telefon fra Brumunddal forteller Janne Løberg at hun og hunden har stått over årets jakt, nettopp på grunn av usikkerheten rundt hundesykdommen. Hennes firbeinte venn har ikke vært rammet, men Løberg forteller at hun har lagt om vanene når det gjelder lufting og kontakt med andre hunder - og at hun ser at andre hundeeiere har gjort det samme.

- Her i bygda ser vi nesten ingen som lufter hunden lenger. Det gjør de hjemme i hagen, sier hun til Nettavisen.