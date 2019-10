Slik gagner togstreiken deg

Det er irriterende med tog som står, men hakket mer irriterende med en jernbane utenfor det norske folkestyrets kontroll.

Av Ida Søraunet Wangberg, utreder i Manifest tankesmie

Avgjørelser som er viktige for Norge skal tas av norske folkevalgte. Det er et sentralt demokratisk prinsipp. Det er dette dagens togstreik mot EUs jernbanepakke 4 handler om:

Skal norske folkevalgte ha mulighet til å bestemme hvordan jernbanen skal organiseres i framtida, eller skal en EU-lov bestemme at togstrekningene våre må konkurranseutsettes, samme hva slags erfaringer vi gjør oss?

Dette er særlig betenkelig når vi vet at omtrent 70 prosent av befolkningen i både Storbritannia og Sverige ønsker at det offentlige igjen skal overta togdriften, etter dårlige erfaringer med privatiseringspolitikken som EU nå vil påtvinge Norge for all overskuelig framtid.

En av EU-lovene i jernbanepakken vil gjøre det obligatorisk å sette ut persontransporten på anbud. Med andre ord blir det ulovlig for framtidas politikere å organisere jernbanen på noen annen måte enn gjennom konkurranse. Skulle det vise seg at tog på anbud ikke fungerer så godt som regjeringen håper, vil vi antakeligvis måtte si opp EØS-avtalen for å få lov til å drive persontransporten i offentlig regi, slik vi fremdeles gjør på de fleste strekninger i dag.

Å ta stilling til EUs jernbanepakke 4 handler ikke om å være for eller imot privatisering av togdrift. Det handler om hvem vi vil skal ta slike avgjørelser og ha råderett over jernbanen vår i framtida - det norske folkestyret eller EU-organer der Norge har null innflytelse?

Med sitt ja til EUs jernbanepakke 4 vil ikke regjeringen bare privatisere togdriften vår, de vil også gjøre det ulovlig å organisere den på noen annen måte i framtida. Det er ikke bare en dårlig og lite framtidsrettet politikk for jernbanen vår, men strider også mot grunnleggende demokratiske prinsipper. Derfor bør vi ikke la de som streiker i dag protestere alene.