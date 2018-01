Slik håper Erna Solberg å overbevise Donald Trump om å satse på klima

Norges statsminister møter USAs president onsdag kveld.

WASHINGTON (Nettavisen): Onsdag klokken 20.00 norsk tid møtes Norges statsminister Erna Solberg og USAs president Donald Trump i Det hvite hus.

- Dette er et spennende møte for oss begge. Det er det første møtet med ordentlige bilaterale samtaler med den nye administrasjonen, sier Erna Solberg under et møte med norsk presse på Four Seasons i Georgetown.

Tidligere har de snakket sammen tre ganger: da Solberg ringte Trump i slutten av 2016 for å gratulere ham med valgseieren, under G20-toppmøtet og under minitoppmøtet i Nato.

Denne gang skal de møtes under fire øyne – i noen minutter – før det blir et større møte med sju representanter fra Norge og sju fra USA samlet rundt et bord.

- Forsvar og sikkerhet er det viktigste punktet på møtet, forklarer hun.

Klima står også på den fyldige agendaen for det relativt lange møtet. President Donald Trump vil som kjent trekke USA ut av Paris-avtalen som verden ellers står samlet bak.

- Det aller viktigste er å argumentere for hvorfor det også er en god økonomisk og fremtidsrettet politikk (å satse på miljø). Jeg tror de positive næringsmessige virkningene er en bedre vei inn til det temaet. Vi vil understreke at Norge mener at Paris-avtalen er viktig og at alle land må bidra.

- Kommer du til å oppfordre USA til å bli værende i Paris-avtalen?

- Jeg tenker at det viktigste er å skaffe et grunnlag for hvorfor vi mener at det er viktig, og at vi også ser på dette som kommersielle muligheter, det å nå disse målene. Og så er det sånn at det å møte folk med en pekefinger er en god norsk hobby, men en dårlig utenrikspolitikk.

- Du vil med andre ord poengtere at du mener at det ligger mange arbeidsplasser i en klimasatsing?

- Ja, og det ligger masse arbeidsplasser i USA ved å satse på klima i dag. Bare Tesla sitt inntog på det norske bilmarkedet er en betydelig del av amerikansk eksport til Norge, sier Solberg til Nettavisen.

Norges statsminister vil også påpeke at Norge har et netto handelsunderskudd med USA, noe som trolig vil glede en amerikansk president som har som en av sine viktigste målsettinger å styrke USAs internasjonale handelsavtaler.

NORSK PRESSE følger statsministerens besøk i Det hvite hus tett.

Møtet starter klokken 20.00 og vil vare til 21.50, inkludert en pressekonferanse hvor et relativt stort norsk pressekorps er til stede – deriblant Nettavisen.

Norsk presse får stille to spørsmål og amerikansk presse får stille to spørsmål under pressekonferansen, som trolig starter rundt klokken 21.20.

Deretter reiser statsminister Solberg hjem til Norge. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide blir værende i Washington i én dag til. Hun skal møte Trumps rådgiver Jared Kushner, Kongressens speaker Paul Ryan, forsvarsminister James Mattis og utenriksminister Rex Tillerson.

Det ligger altså an til et utbytterikt opphold i Washington for Norges del.

