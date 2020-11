Slik har smitten utviklet seg i Oslo - byrådet holder pressekonferanse

Byrådsleder Raymond Johansen holder pressekonferanse klokka 13.00.

Det er registrert 129 nye smittede i Oslo siste døgn, en nedgang på 32 smittetilfeller fra dagen før. Det viser oppdaterte smittetall fra Oslo kommune.

I alt er det nå registrert 1456 nye smittetilfeller i Oslo de siste 14 dagene.

Oslo kommune og byrådet holder pressekonferanse om koronatiltak fredag klokka 13.00. Du kan følge sendingen direkte i videovinduet.

- Ikke bare en dugnad lenger

Byrådsleder Raymond Johansen har varslet at byrådet vil stramme inn, slik også statsminister Erna Solberg oppfordret til torsdag:

- Smittesituasjonen er alvorlig i Europa, og vi ser nå en kraftig smitteøkning også i Norge. Byrådet kommer derfor til å stramme ytterligere inn i Oslo, uttaler Raymond Johansen ifølge en pressemelding fra Oslo kommune.

Han sier byrådet vurderer tiltakene opp mot de anbefalingene regjeringen har lagt fram.

- Samtidig er det svært viktig at hver og enkelt av oss tar ansvar. Dette er ikke bare en dugnad lenger, dette er alvor. De neste ukene må vi holde oss mest mulig hjemme og nabolaget, og begrense sosiale treff og reiser til et minimum, uttaler byrådslederen videre.

NYE TILTAK: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) har kalt inn til ny pressekonferanse om koronatiltak i Oslo fredag og varsler at det blir nye innstramminger.

Stovner med høyest smittetrykk

Stovner er den bydelen som har flest registrert smittede i forhold til innbyggertallet. Der er det registrert 127 smittede de siste to ukene, som innebærer 381,2 nye smittede per 100.000 innbyggere. Deretter kommer bydel Søndre Nordstrand med 142 smittede, som innebærer 363,5 smittede per 100.000 innbyggere.

Nordre Aker er bydelen med færrest registrerte smittede i forhold til innbyggertallet. Der er det registrert 51 smittede de siste to ukene, som innebærer 97,5 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere. Nest færrest har bydel Østensjø med 59 smittetilfeller, som innebærer 116,1 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Det er fremdeles flest i aldersgruppen 20–29 år som blir smittet, med 359 tilfeller de siste to ukene. I aldersgruppen 30 til 39 år er det meldt 288 smittetilfeller.

Det er noe flere menn (727) enn kvinner (683) som blir registrert smittet.

Tabellen viser smittetilfeller per bydel i Oslo siste 14 dager per 6. november. Foto: (Nettavisen)

