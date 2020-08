Slik har smittetrykket i Europa økt på én uke

Smittetallene øker markant i land som Spania, Kroatia, Frankrike, Malta, Østerrike og Liechtenstein.

Per 26. august er det rapportert inn 2.097.431 smittetilfeller i EU/EØS og Storbritannia så langt i pandemien. Spania, Storbritannia, Italia, Frankrike og Tyskland topper lista, Spania har hele 412.553 smittetilfeller hittil.

Spania er også det landet som på én uke har registrert flest nye smittetilfeller; 48.357, ifølge Nettavisens beregning. I Tyskland er det registrert 21.244 nye smittetilfeller i samme periode, i Frankrike 15.162.

Høyest smittetrykk i Spania

Spania og Malta topper lista når tallene sorteres på 14-dagers insidens per 26. august. Disse tallene - 183,1 for Spania og 120,1 for Malta - viser smittetall per 100.000 innbyggere over 14 dager.

Tallene fra det europeiske smittevernbyrået ECDC onsdag viser at bare åtte land på lista, Norge inkludert, nå ligger under grensen for høyt smittetrykk, 20 smittetilfeller per 100.000 innbyggere.

Anbefaler at Tyskland og Liechtenstein blir røde

Tirsdag ble det kjent at Folkehelseinstituttet (FHI) nå råder regjeringen til å innføre innreisekarantene for Tyskland og Liechtenstein.

FHI kommer med anbefalingen i forkant av at bestemmelsene for innreisekarantene skal oppdateres senere i uka. For å få unntak fra karanteneplikten må et land ha mindre enn 20 bekreftede tilfeller per 100.000 innbyggere siste to uker, og mindre enn 5 prosent positive prøver i snitt per uke siste to uker.

Se hvor i Europa insidens-tallene har endret seg mest på en uke i denne tabellen.

Både Tyskland og Liechtenstein har hatt betydelig smitteøkning de siste ukene. Liechtenstein ligger nå på 31,3 smittede per 100.000. Tyskland passerte grensen 23. august. Onsdag oppgir ECDC at insidens-tallet for Tyskland er 20,7.

FHI anbefaler også å innføre innreisekarantene for de svenske regionene Kalmar i sørvest og Västerbotten i Nord-Sverige på grunn av stigende smittetall. Hvis anbefalingen følges er bare to av 21 regioner igjen Sverige hvor norske myndigheter ikke krever karanteneplikt, nemlig helt nord i Norrbotten og i Södermanland like sør for Stockholm, skriver NTB.

Helsemyndighetene er også forberedt på at Slovenia kan passere terskelen for smittetall de neste dagene etter at det er målt rask stigning i antall smittede de siste ukene. Onsdag er insidens-tallet for Slovenia 19,9.