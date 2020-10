Slik kan Barrett sikre at Trump får viktige valg-seire

- Vi vet at det er flere hundre søksmål som sirkulerer i over 40 delstater, sier førsteamanuensis i rettsvitenskap.

Totalt 60 millioner amerikanere har forhåndsstemt i presidentvalget åtte dager før selve valgdagen. Det ligger derfor an til en rekordoppslutning i 2020-valget. 20 millioner av dem har avgitt stemme personlig, mens hele 40 millioner har forhåndsstemt via poststemmeavgivning. Pandemien trekkes fram som hovedårsak til at så mange velger poststemmer.

President Donald Trump har til sammen utnevnt tre av totalt ni høyesterettsdommere. Den siste i rekken, Amy Coney Barrett (48), ligger an til å kunne praktisere som USAs høyesterettsdommer allerede før valgdagen 3. november.

Mye tyder på at høyesterett vil kunne spille en vesentlig rolle i saker knyttet opp mot avviklingen av presidentvalget. Med enda en konservativ dommer på laget, vil Republikanerne trolig kunne sikre et nødvendig flertall i valgrelaterte saker som tidligere ville landet på uavgjort.

- Flere hundre søksmål

Førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Sofie Høgestøl, sier at Barrett vil kunne påvirke i spørsmål om valggjennomføring.

- Vi vet at det er flere hundre søksmål som sirkulerer i over 40 delstater som handler om presidentvalget og bruken av poststemmer. Det er nå, åtte dager før valget, så det kan komme flere søksmål, sier Høgestøl til Nettavisen.

- Vil Barrett kunne være med på å avgjøre om hvorvidt Trump blir gjenvalgt?

- Det vil tiden vise. Men hun vil mest sannsynlig være med på å tolke regelverket for hvem som blir president hvis resultatet blir uavklart, sier Høgestøl.

I forrige uke behandlet høyesterett en valgrelatert sak som omhandlet tidsfristen for opptelling av poststemmer i delstaten Pennsylvania, som for øvrig er en viktig vippestat.

En delstatsdomstol i Pennsylvania konkluderte i september med at tidsfristen for opptelling av poststemmer kunne utvides til 6. november, altså tre dager etter valget. Republikanerne krevde imidlertid at høyesterett skulle omgjøre kjennelsen, slik at valgmyndighetene i Pennsylvania blir nødt til å avvise samtlige poststemmer som mottas etter selve valgdagen, melder Associated Press.

Da høyesterett skulle behandle saken og avgi stemme, havnet de på uavgjort.

- Vi så at høyesterett delte seg på fire mot fire i en viktig valgrelatert sak i Pennsylvania. Hvis høyesterett er splittet med fire mot fire stemmer, er det ikke flertall, og da er det den tidligere dommen som gjelder. Men hadde Barrett vært med i avstemningen, kunne de ha fått flertall. Det viser hvor viktig hun blir i disse valgsakene, sier Høgestøl.

Sofie Høgestøl er førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Hun har brede kunnskaper om det amerikanske rettsvesenet og har blant annet studert rettsvitenskap i USA. Foto: Geir Olsen (NTB)

- Vippe-stemmen forsvinner

Etter at høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg (87) døde i midten av forrige måned, har høyesterett bestått av åtte dommere. Barrett skal nå erstatte Ginsburg, som ble utnevnt av president Bill Clinton (demokrat).

Sammensetningen i høyesterett vil derfor bli tre «demokratiske» og seks «republikanske» dommere straks Barrett blir tatt i ed.

Høyesterettsjustitiarius John Roberts anses å være en konservativ høyesterettsdommer, og ble utnevnt av den republikanske presidenten George W. Bush. Men i Pennsylvania-saken valgte han å stemme mot sine fire konservative dommer-kollegaer. Dermed ble utfallet 4-4.

En amerikansk jusprofessor sier at Roberts har fungert som en slags midlertidig vippe-stemme i høyesterett.

- Roberts har oppført seg som en vippe-stemme den siste tiden. Hvis man er den femte stemmen i denne koalisjonen (fem konservative dommere red.anm.), så gir man litt til den ene siden og litt til den andre siden, sier professor i konstitusjonell rett ved Georgetown Law, Randy Barnett, til allmennkringkasteren NPR.

- Men med potensielt seks personer i denne koalisjonen, kan vi vente oss langt mindre vipping. Og det blir mindre press på hvem enn som er den femte stemmen. Jeg ser for meg flere seks mot tre-avgjørelser fordi høyesterettsjustitiarius Roberts blir ikke lenger vippe-stemmen, og vil kanskje heller foretrekke en 6-3-avgjørelse, i motsetning til den mer kontroversielle 5-4-avgjørelsen, sier Barnett.

Hurtig prosess

Senatet, som har republikansk flertall, vil godkjenne Barrett i løpet av mandag. Det er ventet at høyesterettsjustitiarius Roberts vil ta henne i ed i høyesterett bare noen timer etter godkjenningen, ifølge Axios.

Det vil innebære at hun allerede er på plass i den nye jobben denne uken, selv om den formelle innsettelsesseremonien i Det hvite hus ennå ikke er overstått.

Kilder i administrasjonen, som har kjennskap til prosessen, opplyser til Axios at de vil følge den samme hurtige prosessen som de gjorde med høyesterettsdommer Brett Kavanaugh i 2018. Han ble godkjent på en lørdag og var i gang med å behandle saker i høyesterett allerede på tirsdagen.

Dermed vil Barrett umiddelbart kunne bli et viktig og avgjørende tyngdepunkt i valgrelaterte saker, og sikre en nødvendig majoritet og levere Republikanerne enkelte utslagsgivende seire.

Det er antatt at langt flere demokrater enn republikanere benytter seg av poststemmeavgivning i presidentvalget. Enkelte medier mener det er 3 ganger så mange demokrater som republikanere som stemmer via post. Demokratene har ved flere anledninger bedt om å få en utsettelse på tidsfristen for opptelling av poststemmer, og argumenterer med at pandemien kan bidra til forsinkelser i postleveranser.

Senatet besluttet søndag å gjennomføre avstemningen om å innsette Amy Coney Barrett som ny høyesterettsdommer. Foto: (AP)



Frykter Barretts stemme

Nå er det mange demokrater som frykter at Republikanerne vil forsøke å blokkere forsinkede poststemmer som ikke når fram i tide på valgdagen. I viktige vippestater kan poststemmer potensielt avgjøre hvem av kandidatene som vinner delstaten.

Demokratene frykter nå at Barrett vil bidra til å vippe tyngdepunktet i retning av Republikanernes favør, selv uten stemmen til høyesterettsjustitiarius Roberts.

- Enda én stemme fra en høyrevridd og Trump-nominert dommer, vil kunne utgjøre forskjellen på valgrettigheter og valgundertrykkelse, sa Demokratenes senatsleder Chuck Schumer i forrige uke.

Flere saker på vei?

I Pennsylvania-saken var det som tidligere nevnt fire konservative dommere som gikk inn for å vrake den utvidede tidsfristen for opptelling av poststemmer.

Dersom de fire konservative dommerne fortsetter å stemme likt i framtidige saker om poststemmer, trenger de kun Barretts ene stemme for å oppheve eventuelle utvidede tidsfrister som er vedtatt på delstatsnivå.

I Nord-Carolina, som er en viktig vippestat, har en ankedomstol besluttet at poststemmer skal telles med i opptellingen hele ni dager etter valgdagen, så lenge poststemmene er sendt på valgdagen 3. november eller før, skriver The Washington Post. Wisconsin er en annen delstat hvor tidsfrister for poststemmer er et aktuelt tema. Problemstillingen kan bli en realitet for en rekke delstater.

Tolv prosent sjanse for å vinne

Trump ligger langt bak utfordrer Joe Biden på de nasjonale meningsmålingene. Biden ligger også best an på mange av vippestatene, mens i ekelte vippestater ser det ut til å bli et jevnt løp. Selv om målingene tyder på en Biden-seier, tilsier marginene at Trump kan bli gjenvalgt dersom alle brikkene faller på plass for ham.

Nettstedet FivethirtyEight, med meningsmåling-guruen Nate Silver i spissen, gir Trump i skrivende stund en tolv prosent sjanse for å vinne valget.