Slik kan Donald Trump håve inn penger når han er ferdig som president

Kan tjene mellom ni og atten millioner kroner - per opptreden.

I januar må Donald Trump forlate Det hvite hus etter at han tapte valget mot Joe Biden tidligere i november.

Selv om han da ikke lenger er president i USA, betyr ikke det at pengene vil slutte å strømme inn. Ifølge TMZ kan Trump tjene flere millioner ved å holde foredrag.

Les også: Trump kom med flere syrlige stikk til Biden

Opp mot 18 millioner

Nettstedet skriver at presidenten kan tjene opp mot en million dollar, eller litt over 9 millioner norske kroner på å holde foredrag i USA. Om han skulle velge å reise over dammen, kan beløpet være hele to millioner dollar, eller 18 millioner norske kroner.

Og disse pengene kan muligens komme godt med. Ifølge The New York Times har nemlig presidenten 421 millioner dollar i gjeld, og en pågående skattesak med IRS. Om denne går i Trumps disfavør, kan det koste han rundt 100 millioner dollar.

Les mer: - Trump gjør seg klar til en andre periode

Resten av flokken

Det er imidlertid ikke bare presidenten som kan håve inn på holde foredrag. Ifølge TMZ kan kona, Melania Trump, tjene mellom 75.000-125.000 dollar, eller fra 690.000 til over en million norske kroner.

Også resten av flokken, Ivanka, Donald Jr. og Tiffany Trump kan alle tjene penger på å holde foredrag. Nettstedet, som har snakket med eksperter på feltet, skriver at det er Ivanka som kan tjene mest, siden hun fra før var et kjent ansikt. Eldstedatteren kan ifølge TMZ tjene nesten like mye som Melania.

Videre skriver nettstedet at de resterende barna kan regne med å tjene rundt 75.000 dollar eller i overkant av 690.000 norske kroner for å holde foredrag.

Tøft år for økonomien

Den pågående koronapandemien har kraftig påvirket verdensøkonomien. Også Donald Trumps formue har fått en trøkk på grunn av viruset.

Ifølge Forbes har enkelte av eiendelene, som golfresorten hans i Miami, sunket med hele 80 prosent i verdi det siste året.

Nettstedet skriver videre at presidenten er verdt cirka 2,5 milliarder dollar, noe som tilsvarer rundt 22,6 milliarder norske kroner. Med det synker presidenten til plass 339 på Forbes liste over de 400 rikeste i USA, som er ned 64 plasser fra 2019.

Flere ekspresidenter

Om Trump nå velger å holde noen foredrag, er han langt i fra den eneste. Også tidligere president Barack Obama har tjent gode penger på diverse foredrag, bokavtaler og en avtale med Netflix.

Les også: Dette er Barack Obamas estimerte formue

Nettavisen har tidligere skrevet at Obama skal ha mottatt 1,2 millioner dollar for å holde tre foredrag for et Wall Street-firma i 2016.

Obama skal ha tjent svimlende 15,6 millioner dollar i tidsperioden 2005 til 2016 på forskudd og boksalg av bøkene «The Audacity of Hope», «To Thee I Sing: A Letter to My Daughters» og «Dreams From My Father», ifølge nettstedet Forbes.

Også Bill og Hillary Clinton har tjent flere titalls millioner dollar på diverse foredrag og bokavtaler.

Reklame Denne luksuskalenderen er snart utsolgt