Slik kan du forebygge coronasmitte

Coronaviruset smitter som ved forkjølelse og influensa. Gode vaner kan bidra til å forebygge smitte. Se video.

OSLO (Nettavisen): Små ting er viktige for å hindre smittespredning, ifølge Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Slik håper helsemyndighetene å begrense coronavirusets spredning i Norge:

Små tiltak er viktige, påpeker helsemyndighetene: God håndhygiene, gode hostevaner (hoste i albuekroken) og en åpenhet når man blir syk og har vært ute og reist.

Helsedirektoratet går nå også ut med et råd knyttet til håndhilsing; la det være:

- Ullevål sykehus har gjort det. Det er et godt råd ikke å håndhilse. Det reduserer muligheten for smitte, uttalte fagdirektør Svein Lie ved Helsedirektoratet til Nettavisen 6. mars.

Helsedirektoratet ber personer som kan være smittet ringer til fastlege eller legevakt. Legen vil vurdere det enkelte tilfelle og eventuelt ta kontakt med infeksjonslege på sykehus eller Folkehelseinstituttet for råd om videre håndtering.

- Ikke møt opp fysisk på legevakta hvis du mistenker at du er smittet av coronaviruset, var beskjeden fra helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse torsdag 27. februar.

Hjemmeisolasjon og karantene

Hjemmeisolasjon er et av de viktigste tiltakene for å hindre smitte når smitte er påvist.

- Vi er klar over at dette innebærer et stort inngrep i den enkeltes frihet, og kan få konsekvenser for hele husstanden, men det er svært viktig at dette følges lojalt opp, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.

Flere nordmenn er også satt i hjemmekarantene på grunn av mistanke om smitte av coronaviruset. De får klar beskjed om å holde seg hjemme:

- Vi får konkrete tilbakemeldinger om at folk som er i karantene hjemme ikke overholder bestemmelsene og for eksempel går på butikken. Jeg må understreke hvor viktig det er at alle overholder disse bestemmelsene. Hjemmekarantene betyr at man ikke skal møte andre mennesker enn de man bor sammen med, sa helsedirektøren på en pressekonferanse torsdag 5. mars.

Dette er symptomene

Sykdommen smitter som ved forkjølelse og influensa ved at virus overføres fra luftveiene hos en syk person.

Det nye koronaviruset fører til luftveisinfeksjon og kan gi alt fra milde symptomer til mer alvorlig sykdom. Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa. Feber og hoste er de vanligste symptomene på infeksjon. Enkelte har startet med sår hals og milde symptomer, men de fleste vil få feber og hoste etterhvert. Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater på røntgen, opplyser Folkehelseinstituttet.

Det finnes ingen spesifikk behandling eller vaksine mot sykdommen.

Symptomene som er hyppigst rapportert inn etter utbruddet av coronavirus inkluderer feber, tørrhoste og tungpustethet, melder Verdens helseorganisasjon (WHO). De fleste pasienter (80 prosent) blir ikke alvorlig syke, 14 prosent blir alvorlig syke, mens 5 prosent får livstruende sykdom.

