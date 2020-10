Slik kan du skrive Trump-saker som en ekte journalist

Har du det som trengs for å dekke Trump som en ordentlig utenriksjournalist? Alt du trenger er Twitter!

Det er jammen meg ikke lett å være utenriksjournalist i disse dager. Så mye å skrive om ute i verden, men Twitter-lesingen tar opp store deler av dagen! Fortvil ikke, vi kan kombinere disse to sånn at du får gjennomført en dags arbeid.

Først, følg med på Twitter-feeden din for å se om det er noe harme om et eller annet, spesielt hvis det handler om Trump.

Denne tweeten fra en lege om en aktuell sak er perfekt:

Den påfølgende tweeten gir enda mer kjøtt på beinet:

Sånn, nå har du alt du trenger for å skrive en sak, ene og alene basert på disse to tweetsene.

Men pass opp for fallgruvene! Som ekte journalist må du sikre at du ikke gjør noe mer enn å forholde deg til bare det som står i tweetsene. Det er spesielt et par ting du må unngå som pesten (eller, koronaviruset, da).

Aldri sjekk kilden!

Her har vi en overlege tilknyttet sykehuset Trump er innlagt på. Perfekt! Ikke sjekk noe utover det, det bare ødelegger!

At han er CNN-kommentator, konsulent for et rådgivningsfirma som tjener penger på pandemien, og så nylig som 10. september mente at Trump måtte gå av – det trenger hverken du eller leserne stresse med å vite noe om. Vi må ha full fokus på at kilden er helt troverdig om temaet, alt som kan vise at de ikke er spesielt nøytrale må vekk!



Aldri sjekk hva kilden sier!

Her kommer legen med en rekke bombastiske påstander, som at tjenestemennene i bilen kan bli syke eller dø av å sitte i bilen med Trump. Ikke la deg friste til å tenke noe kritisk om disse påstandene, bombastiske påstander er gull verdt!

At Trumps Secret Service-folk er noen av de mest topptrente personene på kloden, og langt fra å være i risikogruppene eller utsatt i det hele tatt for dette viruset, det betyr ingenting så lenge denne legen sier at de er i livsfare! Livsfare, hører du! Skriv det, for det er det legen sa. Ikke tenk så mye, bare skriv det ned.

Du må heller ikke henge deg opp i detaljer som at Trump egentlig ikke gir ordre til Secret Service, slik legen hevder, men at det er Secret Service som bestemmer om en gitt situasjon er trygg og forsvarlig for presidenten å begi seg ut på.

Det var i denne bilen Donald Trump forlot Walter Reed National Military Medical Center etter å ha blitt behandlet for Covid-19. Drøssevis av Trump-støttespillere sto utenfor og vinket til presidenten da han passerte. Foto: Cheriss May (Reuters/NTB)

Ikke dra inn historiske referanser som at Secret Service-folka bokstavelig talt tjenestegjør med livet som innsats, slik som da en av Ronald Reagans vakter ble skutt i attentatforsøket mot ham. Et virus er mye farligere enn å bli skutt! Skjønner du?! Legen sa det! Skriv det, nå!

Aldri sjekk hva kilden ikke har nevnt!

Grubler du noen gang over at det er noe ved situasjonen du ikke har fått med deg fordi det ikke står i tweetsene du baserer hele saken din på? Nei! Du har fått med deg alt, tweets er den hele og fulle sannheten, ting som ikke står der har aldri skjedd!

At Secret Service-agentene i bilen hadde fullt smittevernsutstyr på trenger du ikke nevne i det hele tatt! Legen nevnte det jo ikke, og han er jo super-troverdig har vi jo bestemt!

Hvis det virkelig kniper og du får dårlig samvittighet, kan du i verste fall spare detaljene til sent i saken og etter legen har fremstilt dette som veldig farlig. Folk er jo så dumme at de lar førsteinntrykket styre veien, selv når motstridende opplysninger kommer senere. Haha, lurt!

Aldri tvil på kildens kompetanse om absolutt alt!

Har kilden din kommet med påstander som er langt utenfor deres fagfelt? Ikke noe problem, de er «eksperter», og da er alt de sier sant!

Ta legens påstand om at Trumps president-SUV er «hermetisk forseglet» – det er selve fundamentet i påstanden om at det er livsfarlige for agentene å oppholde seg i bilen med Trump.

Har en lege peiling på utstyret i Trumps bil, kan han noe om hvorvidt den er «hermetisk forseglet»? Hvem bryr seg, det er han her vi lager hele saken vår på, da må alt han sier være sant.

At det ikke var Trumps vanlige bil med fullt sikkerhetsutstyr trenger du ikke tenke på, selv om det er helt åpenbart når du ser bilder av den.

Selv fysikkens lover trenger du ikke tenke på! For hvis Trump og de to agentene i bilen virkelig var «hermetisk forseglet» inne i bilen, så hadde det ikke tatt veldig lang tid før det ble virkelig dårlig luft der inne og de begynte å svime av. Er bilen virkelig konstruert sånn?

Ja, for legen sa det! Han vet åpenbart alt om hvordan bilene til presidenten fungerer, fordi han er på Twitter og skriver at han vet. Da er det sant, da.

På Wikipedia står det at den vanlige presidentbilen er hermetisk forseglet mot væske. At det ikke var den vanlige presidentbilen, og at legen snakker om luft, ikke væske, er ikke så nøye.

Husk, dette med «hermetisk forseglet» er selve kronjuvelen i saken, for uten dette så rakner alt sammen. For det er jo ikke livsfarlig å sitte ved siden av andre på en buss eller T-bane når man har munnbind på, så hvorfor skulle det være farlig å sitte bak i bilen når alle har munnbind på? Jo, fordi «hermetisk forseglet»!

Er det ikke lurt at legen hevdet dette uten bevis?! Nesten som han har gjort det med vilje. Haha, neida, han er super-troverdig, han er jo lege, de sier aldri ting av noen annen grunn enn at det er sant.

Aldri sett kildens påstander i kontekst!

Forhold deg strengt til det som står i tweetsene, ikke tenk på hva som skjedde før eller etter det som står der.

At disse Secret Service-agentene er sammen med Trump døgnet rundt, at de var sammen med ham i helikopteret fra Det hvite hus, at de var med ham i bilen til (og fra) helikopteret – dropp det, ikke nevn det.

I verste fall, hvis noen presser deg til å nevne det, finn en unnskyldning til at denne legen ikke var sinna på det da. Denne bilturen var jo «unødvendig», så da er det livsfarlig for agentene; når bilturen er «nødvendig», så er det plutselig ikke så farlig lengre.

Det gir ikke mening tenker du? Joda, bare tenk på da George Floyd-protestene var «nødvendig» og at det ikke var noe farlig at massevis av folk samlet seg tett på hverandre for å demonstrere. Så etterpå når det var andre demonstrasjoner eller samlinger om noe annet, så var det «unødvendig» og dermed farlig igjen.

Ser du? Det er lett, du kan bare si at noe er farlig eller ufarlig akkurat som det passer deg, akkurat som denne legen du bruker som kilde fra Twitter. Er det ikke flott?

Aldri vurder om du blir brukt til politisk spill!

Folk som skaper harme over politikere på Twitter, spesielt politikere du ikke liker, er tvers gjennom redelige, nøytrale, objektive folk som man ikke trenger å tvile på.

Kommer det en snikende følelse om at du lar deg bruke til politisk spill midt opp i en voldsom valgkamp, og at du faktisk bare koker opp falsk harme for den ene siden?

Det har aldri skjedd, det finnes ingen som forsøker å bruke media til slikt, så den bekymringen må du bare legge fra deg med en gang.

Ikke la deg bekymre over at det du skriver er nøyaktig det samme som politiske aktivister sprer rundt overalt, det er bare en tilfeldighet!

For all del, ikke la deg friste til å lese legens Twitter-konto som flommer over at antipati mot Trump, og tenk heller ikke over at han kommenterer for CNN, som til og med norske journalister sier har blitt en partisk TV-kanal på nivå med Fox News.

Akkurat her, akkurat nå, så er denne kilden, denne legen, selveste Sannheten.

Dette er bilen som vanligvis brukes til å frakte presidenten land og strand rundt i USA. Her står bilen parkert mens Trump taler til folket på Toledo Express Airport, Ohio i slutten av september i år. Foto: Mandel Ngan (AFP/NTB)

Aldri vær alene om å skrive om noe!

Det viktigste av alt er at du har skrevet en hel sak basert bare på et par tweets du leste, og ikke kastet bort tiden din på alt vi har snakket om her. Da har du nemlig enda mer tid til å lese Twitter og finne nye gullkorn som du kan kjapt omsette til nye artikler. Da blir sjefen så glad!

At du mister all troverdighet som journalist og at du like godt kunne vært en rosablogger som klipper og limer ideer fra andre uten å tenke deg om, vel, hvis ikke sjefen er misfornøyd med jobben du gjør, hvorfor tenke på det?

Hvis alle disse her gjør nøyaktig det samme som deg, da kan det vel ikke være så ille?

Og husk, hvis du ikke finner noe gøy på Twitter å skrive om, så sender nok NTB ut noe til deg, pakket ferdig sammen fra amerikansk presse som jo også er objektive, redelige, nøytrale journalister alle sammen.