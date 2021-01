- Slik prøver Trump å sabotere Biden med en siste «hasteavtale»

- Hele poenget er 110 prosent å forhindre den innkommende administrasjonen fra å gjøre noe i seks måneder.

NEW YORK(Nettavisen): Ifølge offisielle kilder prøver Donald Trump nå å sabotere for president Joe Biden slik at han blir handlingslammet i seks måneder fremover, melder NBC News.

Før han gikk av, skal Trump i siste liten ha fått på plass noen nye innvandringsavtaler, som vil gi Biden store problemer med å gjennomføre endringer på lang tid.

- Forhindrer endringer i 180 dager

NBC News skriver at Trump-administrasjonen mer eller mindre bevisst har undertegnet juridiske avtaler med flere statlige og lokale myndigheter, som vil gjøre det umulig eller vanskelig for Biden å gjøre noen endringer de neste 180 dagene.

De skriver at Sikkerhetsdepartementet under Trump-administrasjonen har inngått avtaler som vil kreve at byrået, selv under ledelse av en ny Biden-administrasjonen, må rådføre seg med de samme statlige og lokale myndighetene, «før de iverksetter tiltak eller tar noen beslutning som kan redusere innvandrings håndhevelse, øker antallet ulovlige innvandrere i USA, eller øker fordelene for innvandrere eller kvalifisering for fordeler for papirløse innvandrere», skriver NBC News.

Statene og de lokale myndighetene Trump har inngått avtaler med, har nemlig 180 dager på seg til å protestere eller kommer med forslag, om Biden-administrasjonen ønsker å endre på de nylig inngått avtale.

Signerte avtalene 8. januar

Det var BuzzFeed som første meldte at Trump-administrasjonen har inngått fire slike avtaler med statsadvokatene i både Indiana, Louisiana og Arizona, samt sheriffen i Rockingham County, i North Carolina.

NBC News sier de har gjennomgått disse fire avtalene, som ble inngått i perioden 15. til 29 desember, og som ble signert 8. januar av en av toppene i Trump-administrasjonen, Ken Cuccinelli i departementet for indre sikkerhet.

De skriver også at juseksperter er usikre på om disse avtalene er bindende, men to personer i Trump-administrasjonen sier også at flere slike avtaler er blitt underskrevet av andre stater og fylker.

En av disse nåværende tjenestemennene innrømmer at dokumentene var skrevet med det ene formål å forsinke Bidens innvandringsagenda med seks måneder.

- Hele poenget er 110 prosent å forhindre den innkommende administrasjonen fra å gjøre noe i seks måneder, sier vedkommende, som legger til at ordbruken i avtalene er av en slik art at de er ment å skulle tåle en runde i retten, om det blir tilfelle.

- Kan ikke delegere makt på denne måten

En av de som reagerer på de nylig inngått avtalene, er Rick Su, professor i innvandringsrett ved University of North Carolina.

- De prøver å hemme makten til en påfølgende administrasjon. Den føderale regjeringen kan ikke gi fra seg eller delegere sin suverene makt på denne måten, sier han til NBC News.

En tidligere Trump-administrasjonssjef kaller også de juridiske avtalene «et forsøk på udemokratisk sabotasje», skriver NBC News.

Disse endringene vil Biden gjøre

Biden-administrasjonen har lovet at de vil gjøre flere endringer i den amerikanske innvandringspolitikken. Biden ønsker blant annet å avvikle Trumps «Remain in Mexico» -politikk, som pålegger innvandrere å vente i Mexico til deres asylsaker er blitt avgjort.

Han vil også endre annen politikk som har gjort det vanskeligere for innvandrere å kvalifisere for asyl, og vil samtidig gi deltagerne i programmet Deferred Action for Childhood Arrivals, kjent som Dreamers, permanent opphold i USA ved å vedta nye lover.

Den nye presidenten har også sagt at han vil opprette en arbeidsgruppe for å gjenforene innvandrerfamilier adskilt av Trump-administrasjonens «nulltoleranse»-politikk.

Samtlige punker vil bli rammet

Ifølge NBC News vil samtlige av disse punktene blir rammet og potensielt føre til forsinkelse som en følge av de nye avtalene som Trump-administrasjonen har inngått med de statlige og lokale myndighetene.

Sikkerhetsdepartementet må nemlig gi de statlige og lokale myndighetene 180 dagers svarfrist om de vil gjøre om på de nylig inngått avtalene.

- Jeg er klar over at enhver innkommende administrasjon sannsynligvis vil gjøre endringer i politikken. Endringer av retningslinjer på et føderalt nivå påvirker oss på lokalt nivå. Vi ber ganske enkelt om å få beskjed om disse endringene, sier Rockingham County Sheriff, Sam Page, en av dem som har signert med Trump-administrasjonen, til NBC News.

