Slik reagerer Bjørnar Moxnes og Audun Lysbakken på KrF-avgjørelsen

Dette sier opposisjonspartiene til dagens regjering om KrF-avgjørelsen.

SV-leder Audun Lysbakken var absolutt ikke fornøyd etter at KrF bestemte seg for veivalget videre.

- Dette er en tapt mulighet for å sikre at færre barn må vokse opp i fattige familier, for mindre økonomiske forskjeller og for en offensiv klimapolitikk som faktisk monner.

Vil jobbe for et grunnlag i 2019 og 2021

Lysbakken utdyper videre at de neste valgene blir svært viktige.

-Nå får vi en regjering som blir mer usosial i den økonomiske politikken. Med en flertallsregjering vil høyresidens politikk for økt ulikhet i makt og rikdom oftere få gjennomslag, Fremskrittspartiet og Høyre har i dag økt sin makt i det norske samfunnet.

-Med både KrF og Venstre i regjering er det ikke lenger mulig for miljøpartiene å finne sammen på tvers av blokkgrensene. Også dette styrker makten til H og Frp, og svekker muligheten for å nå Norges klimamål.



- I fem år har regjeringen gjennomført usosiale kutt som har gått ut over uføre, pensjonister, personer med nedsatt funksjonsevne og mange andre. I fem år har regjeringen vært handlingslammet i møte med klimaendringene. SV er det tydeligste opposisjonen til det nye flertallet, og vi vil nå jobbe med å legge grunnlag for et annet flertall i valgene i 2019 og 2021

Rødt lover knallhard opposisjon

Rødt-leder Bjørnar Moxnes vil snu flertall i viktige saker med press utenfra og lover en knallhard opposisjon.

– Et knapt flertall i KrF har nå gjort partiet til et gissel for Frp. Det er dypt beklagelig. Regjeringas parlamentariske grunnlag er imidlertid skjørere enn noensinne. Vi lover en knallhard opposisjon til regjeringa også framover, og det ligger allerede en kø av saker som vil bli vanskelige for KrF i Stortinget, sier Moxnes.

Partilederen tror det blir vanskeligere å få gjennomslag i Stortinget med en flertallsregjering på høyresiden.

– Men med drahjelp utenfra skal vi gjøre alt vi kan for å snu flertallet i viktige saker framover, slik vi så i kampen om reservasjonsretten. Det samme skjedde med forslaget om gullkantet etterlønn for stortingsrepresentanter. Rødt vil lede an i opposisjonen inne på Stortinget og skape en bevegelse mot Forskjells-Norge utenfor Stortinget, sier han.

Støre: -Ap vil være en sterk og tydelig opposisjon

Partileder Jonas Gahr Støre sier at Ap vil bli et sterkt og klart opposisjonsparti i Stortinget. Han respekterer det valget «et knapt flertall» i KrF har gjort.

- Resultatet fra Kristelig Folkepartis ekstraordinære landsmøte er at KrF nå vil søke å gå inn i høyreregjeringen. Vi har ment at Kristelig Folkeparti ville fått større gjennomslag for viktige deler av sin politikk ved å samarbeide i sentrum og til venstre, men vi har respekt for det valget et knapt flertall i partiet har gjort.

Han mener Norge trolig vil få en ny politisk situasjon med flertallsregjering og to tydelige blokker.

- Dette betyr at vi etter all sannsynlighet får en ny politisk situasjon med en flertallsregjering og to tydelige blokker. For Arbeiderpartiet er dette en avklaring som betyr at vi kan bruke alle krefter på å bygge lag og politikk for en slagkraftig rødgrønn opposisjon.

Han legger til at Ap retter blikket mot kommunevalget neste år for å finne gode løsninger med en rekke partier, også KrF.

- Nå retter vi blikket mot kommunevalget neste år. Lokalt samarbeider vi om gode løsninger med en rekke partier, også KrF. Det skal vi fortsette med. I kommuner og fylker vil vi fortsatt søke brede flertall for å få gjennomført vår politikk. På Stortinget skal vi være en sterk og tydelig opposisjon til høyreregjeringen: For sterkere fellesskap og mot økte forskjeller.

De Grønne: - Nå får det være nok

De Grønne mener det nå hviler et enormt ansvar på KrF og varsler klimamistillit.

– KrF har nå valgt en regjering som ikke fortjener Stortingets tillit og som har sviktet fullstendig i klimapolitikken. Nå hviler det et enormt ansvar på KrF. Dersom KrF ikke klarer å gi statsbudsjettet en helt ny kurs på klima, vil De Grønne fremme mistillit mot regjeringen, sier partiets talsperson Une Bastholm i en kommentar til KrFs retningsvalg.

Hun mener at statsbudsjettet regjeringen la fram for få uker siden, er usolidarisk og styrer mot mer ekstremvær og matmangel.

– Nå får det være nok. Det er på tide at stortingsrepresentantene tar stilling til om en regjeringen i 2018 kan komme unna med å levere så dårlig på vår tids største utfordring, sier Bastholm.

