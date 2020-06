Slik reagerer de på budsjettet: – Klassisk Frp

Resten av opposisjonen er ikke fornøyd med Frps gjennomslag.

– En del av de tingene som foreslås her, er veldig klassisk Frp-politikk som ikke har så mye med krisehåndtering å gjøre. Det å ta ned bompengesatsene, det er de jo for enten det er solskinn eller regn i dette landet, sier Ap-nestleder og finanspolitisk talsperson Hadia Tajik til NTB.

Hun mener budsjettenigheten svikter arbeidsfolk og i stedet prioriterer store skattekutt til dem som har mest fra før.

– Slapt

SV mener det reviderte nasjonalbudsjettet er slapt.

– Det hjelper ikke med små kursjusteringer når problemet er at du kjører bakover. Midt i en politisk krise av de sjeldne leverer de fire partiene et slapt budsjett som ikke møter krisene vi står i. Det er uforståelig at de våger å snakke om en grønn tiltakspakke, og ikke gjør mer for dem som sliter i landet, sier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski (SV).

Blant gjennomslagene til Frp er at 600 millioner bevilges til sletting av bomgjeld. Det betyr at fem bomstasjoner fjernes.

– Kun Fremskrittspartiet kan tro på at man får folk i jobb ved å fjerne bomstasjoner. Det Norge trenger nå, er arbeidsplasser og aktiv næringspolitikk for å bygge oss ut av krisen, et løft for velferden som rakner i hele landet og at vi bruker krisen til å rigge Norge om for en klimavennlig framtid, sier Kaski.

– Dårlig for folk flest

Rødt mener Frp er garantister for regjeringens forskjellspolitikk og at forliket om revidert nasjonalbudsjett er dårlig nytt for folk flest.

– Dette er en gavepakke til de rikeste og en dårlig deal for folk flest. Det trengs et kriseprogram for å sikre jobb, inntekt og velferd til alle, men den jobben gjør ikke høyresiden, sier nestleder Marie Sneve i Rødt.

I revidertforliket er det blant annet blitt gitt 1 milliard kroner til å kutte helsekøer og helsehjelp til eldre.

Det er blitt mer bråk om symbolsaker etter at Frp trådte ut av regjeringen, men politikken skaper fortsatt større forskjeller, mener Sneve.

– Siv Jensen og Sylvi Listhaug er garantister for regjeringas forskjellspolitikk. Erna Solberg gir 1,3 milliarder i kutt i formuesskatten til aksjonærene, som tilsvarer nesten en tredel av Frps påvirkning på revidert nasjonalbudsjett, sier Sneve.

MDG: Budsjettet betyr mer bil og mer sukker

Stortingsvara for MDG, Per Espen Stoknes, mener at endringene i revidert er klassisk Frp-politikk: Mer bil, mer sukker og mindre penger til fellesskapet.

– Å gjøre kutt i bompengene til en hovedsatsing er en feilprioritering. Vi hadde trengt en gigantsatsing på ladestasjoner i distriktene, billigere kollektivtransport og penger til å fremskynde viktige kollektivprosjekter, som for eksempel Follobanen, sier han etter at Frp og regjeringspartiene la fram enigheten om revidert nasjonalbudsjett torsdag ettermiddag.

Stoknes og MDG er også kritisk til at Frp og regjeringen har prioritert å kutte i eiendomsskatten i en tid der mange kommuner trenger økte inntekter for å håndtere koronakrisen.

Regjeringspartiet forsvarer pengebruken

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF kom torsdag til enighet med Fremskrittspartiet i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett og den såkalte fase 3-pakken med koronatiltak.

Det skjedde først flere dager på overtid og etter at Frp hadde skvist ut flere milliarder kroner til sine hjertesaker. Finanskomiteens leder Mudassar Kapur (H) forsvarer pengebruken.

– Vi er i en ekstraordinær situasjon. Dette er den mest krevende økonomiske situasjonen Norge har vært i siden andre verdenskrig, sier han til NTB.

Konfrontert med at flere av Frps seirer tilsynelatende ikke har så mye med koronakrisen å gjøre, svarer Frps finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug slik:

– Ja, men det handler jo om folks økonomi. Mange familier er hardt rammet nå av permitteringer. De har mindre inntekter. Da vil slike bidrag være svært positive.

Listhaug viser til at mange aktører også har slitt voldsomt på grunn av sukkeravgiften, samtidig som reverseringen kan bidra til å begrense grensehandelen, stimulere norsk næringsliv og bedre vanlige folks økonomi.