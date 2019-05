Slik satser Oslo på barn og unge

– Vi styrker laget rundt barn og unge, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Flere lærere og helsesykepleiere, sommerjobber for ungdommer og sommeråpne skoler. Det er blant tiltakene Oslo kommune lanserer i revidert budsjett torsdag. 53 millioner kroner ekstra blir satt av til dette.

– Jeg er veldig glad for at vi med revidert budsjett 2019 både vil gi Osloskolen nesten 100 nye lærere og 45 nye helsesykepleiere i skolehelsetjenesten. Med budsjettet vil det også bli rom for flere sommerjobber for ungdom i Oslo, og vi åpner også skolene våre for aktivitet for barn og ungdom om sommeren, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Oslos selvpålagte skolehelsetjenestenorm blir nå oppfylt på alle trinn. I løpet av vår periode har vi doblet antall helsesykepleiere i skolen. Dette er viktig for barn og unges helse, som vi ser i økende grad oppgir at de har psykiske problemer, og som trenger flere trygge voksne å snakke med, sier oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

- Politiet sier det er blant de roligste somrene på lenge. Byrådet styrker nå det forebyggende arbeidet så enda flere ungdom får viktig jobbtrening og egen inntekt, sier Raymond Johansen, som i år vil gi jobbtilbud til flere ungdommer.

I tillegg skal det være åpne skoler i sommer- og høstferien.

- Dårlig økonomi gjør at en del barn og unge ikke reiser på ferie, men for byrådet er det viktig at barn likevel har et tilbud. Det foreslås derfor avsatt 5 millioner kroner til åpne skoler i sommer- og høstferien, sier Johansen.

Annen satsing

I tillegg fremhever byrådet flere andre prioriteringer:

30 millioner kroner for å sikre målet om 500 nye årsverk i hjemmetjenesten i løpet av bystyreperioden 2016-2019.

35 millioner kroner til akuttiltak for personer i kommunale leiligheter som har fått kraftig økt husleie på kort tid (såkalt gjengs leie). Midlene skal benyttes til å redusere leiekostnadene og tilbakebetale differansen mellom subsidiert leie og betalt leie fra 1.1.2016 til i dag.

Byrådet anbefaler også: