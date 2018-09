Slik ser den nye six-packen fra Ringnes ut

Norge først ut med plastbesparende verdensnyhet

Norge er sammen med Storbritannia første land ut når Carlsberg, verdens tredje største bryggeri, introduserer en helt ny og revolusjonerende øl- og brusboksemballasje som vil spare naturen for enorme mengder plastsøppel.

Miljøet kan årlig bli spart for mer enn 170 tonn plast når Carlsbergs norske datterselskap, Ringnes, fjerner plasten rundt flerpakninger med øl og brus på boks. Plasten erstattes med den nye, multinasjonale storsatsingen Snap Pack.

– Allerede i høst fjerner vi plasten rundt sekspakningene med Carlsbergs 0,5-liters ølbokser, og erstatter den med den nye Snap Pack-teknologien. Små sveisepunkter med lim skal holde boksene sammen. Potensialet for å spare naturen for unødvendig plastavfall med den nye emballeringen er stort for Norge og enormt globalt, sier administrerende direktør i Ringnes, Anders Røed, i en pressemelding.

Bare ved å fjerne plasten fra alle sekspakninger med Carlsbergs ølbokser, unngår man bruk av mer enn 17 tonn plast årlig.

– Og med innføring av Snap Pack-emballasje på alle våre fire- og sekspakninger med bokser, vil vi kunne redusere plastbruken med mer enn 170 tonn hvert år, sier Røed videre.

- Vil utgjøre en forskjell

Grønt Punkt Norge er et nonprofitselskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp. De beskriver Snap Pack som en miljøinnovasjon som virkelig kan utgjøre en forskjell i kampen mot den unødvendige plasten globalt.

– Vi er glade for at en så stor global aktør som Carlsberg tar ansvar og fjerner unødvendig plast ved å ta i bruk miljøinnovasjon. Det er når store selskaper bestemmer seg for å gjøre dette at det virkelig monner. Dette er et eksempel på at fremtidens emballasje er smartere, mer innovativ og bærekraftig, sier administrerende direktør i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine.

Planlegger millioninvesteringer

Ringnes planlegger i løpet av de neste knappe tre årene å investere flere titalls millioner kroner i pakkemaskiner ved anlegget på Gjelleråsen i Nittedal utenfor Oslo.

– Vi er selvsagt stolte over å være det første landet i verden som kan tilby den nye emballasjen. Våre undersøkelser viser at folk flest ønsker at vi som produsenter skal bruke mindre plast i emballeringen og at de oppfatter plast som en trussel mot miljøet. Dette tar vi på største alvor, avslutter Røed.

