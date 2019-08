Slik ser du hvor sikkert værmeldingen er

Sommerværet kan være ekstra vanskelig å forutse, og varselet kan oppleves både bra og dårlig av ulike personer.

Vi nordmenn elsker å følge med på været. Yr er det desidert mest brukte tilbudet til NRK på alle plattformer. 68 prosent av befolkningen brukte Yr daglig i 2018, viser NRKs statistikk.

Nettavisen skrev tidligere at værprognosene blir stadig bedre, og at Norsk meteorologisk institutt i disse dager undersøker hvor godt de treffer på melding av nedbør time for time, millimeter for millimeter.

Les egen sak: Meteorologisk sjekker treffsikkerheten på varsel av regndråpene

Totalt for året - når det gjelder nedbør - hadde Meteorologisk institutt (MET) en treffsikkerhet på litt over 80 prosent. Noe av det vanskeligste å treffe på, er værbyger om sommeren. De lokale sommerbygene har fått egen fast artikkel hos Yr.

Varslene oppleves ulikt

Selv om treffsikkerheten er høy, kan opplevelsen av kvalitet variere sterkt, også for det samme varselet, mener varslingsmeteorolog og forsker Anders Sivle ved MET.

- Selv om et varsel for en dag kan ha en treffprosent som er veldig høy, kan samme varsel oppleves som bra eller dårlig av to forskjellige personer. Det kan for eksempel være avhengig av hva de skal den dagen og hva som er viktig for dem, eller til og med hvilken sinnsstemning de er i, sier Sivle.

Det hjelper lite hvis meteorologene spår stort sett opphold med en liten regnbyge, hvis de bommer på én time og regnet faller over grillen. Eller hvis du planlegger en fjelltur noen dager frem, og det blir regn fremfor sol når du står klar til å gå Besseggen.

Bli sikker på varslene

Kommunikasjonsrådgiver Mai-Linn Svehagen i MET sier at det finnes flere hjelpemidler for å sjekke hvor sikkert et varsel er.

RADARVARSLING: På Yrs førsteside kan du finne radarvarslingen, som viser hva slags nedbør som måles i lufta der du er akkurat nå. Foto: (Faksimile Yr app/Nettavisen)

Radarvarsel: Sjekker du været for i dag, så vil du se et varsel for de neste 90 minuttene nederst i høyre hjørne. Dette er ikke et værvarsel, men informasjon fra en værradar.

Ved å sende ut radarstråler registrerer radaren hvordan nedbøren forflytter seg. Radaren mottar ekko når strålene treffer nedbørpartiklene, og dataene vises i nåtid på appen.

Men også dette kan vise feil. Spesielt om sommeren kan bygene være svært lokale, slik at det kan regne selv om det viser opphold akkurat der du er.

Sjekker du langtidsvarselet gjennom en nettleser på datamaskinen, så vil du se grønne, gule eller røde merker knyttet til varslene. Disse merkene indikerer hvor sikre varslene er. Disse merkene kommer ikke fram på mobiltelefonen.

Skroller du ned på siden for langtidsvarsel, vil du få en vifte bortover dagene i uka. Den gir deg sannsynligheten for temperatur. Nederst i samme diagram kan du se sannsynligheten for regn.