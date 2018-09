Slik ser Frp-toppene på Per Sandbergs nye rolle

- Sandberg fortjener et godt renommé som fiskeriminister, sier Ketil Solvik-Olsen.

OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET (Nettavisen): Nøkkelkortet er levert videre.

Ketil Solvik-Olsen er på vei til heisen, litt blank i øynene, og vi benytter anledningen til å spørre ham om en tidligere kollega.

13. august måtte Per Sandberg gå ut av både regjeringen og Frp-ledelsen, og siden har han frest mot norsk presse, især det han mener er en uberettiget behandling av kjæresten Baharhe Letnes. Den kritikken gjentok han hos «Lindmo» på NRK.

Les også: - Skandale at Per Sandberg er hos Lindmo

- Fantastisk som statsråd

- Har du noen kommentar til hvordan din kollega Per Sandberg uttrykker seg i media om dagen, Solvik-Olsen?

- Jeg synes Per Sandberg fortjener et godt renommé som fiskeriminister, hvor han gjorde en fantastisk jobb, har vært med å bygge partiet og har også vært veldig bra som nestleder, sier Solvik-Olsen til Nettavisen.

Les også: Per Sandberg freste da han fikk dette spørsmålet

- Forstår at han blir frustrert

Om Sandbergs famøse Iran-ferie i slutten av juli, sier han:

Per Sandberg og kjæresten på ferie i Iran siste uken i juli.

- Sandberg har innrømmet at de tingene med Iran og mobilen ikke var heldig. Jeg kan forstå at han blir frustrert over hvordan media dekker en del saker, jeg har selv hatt innsikt i en del saker og undret meg over hvorfor media dekker dem så skjevt. Jeg skjønner at noen blir mer frustrert enn andre over det og gir uttrykk for det, svarer han diplomatisk.

- Gagner det partiet at han uttrykker seg som han gjør?

- Det ... Nå har han ikke lenger noen verv i partiet, så han får selv bestemme hvordan han vil kommunisere. Men jeg skulle av og til ønske at media kunne være mer balansert når det kommer til å presentere en sak fremfor å ta stilling.

Les også: Erna Solberg: - Det får stå for Pers regning, han er ikke lenger i min regjering

Søviknes: - Per Sandberg gjør sine valg

Nettavisen spurte også Terje Søviknes på vei ut fra Olje-og energidepartementet etter en intens dag.

- Per Sandberg refser stadig pressen, men også kolleger. Hva synes du om hans ny aktive rolle i media, Søviknes?

- Per Sandberg gjør sine valg og har åpenbart behov for å være tydelig overfor pressen og beskriver situasjonen for seg selv og henne. Jeg tenker at det står han helt fritt til. Noen ganger kan det også rense luften, så kan man være enig eller uenig i kritikken, men det er åpenbart at han har opplevd dette veldig belastende, sier Søviknes til Nettavisen.

Les også: Per Sandberg om kjæresten: - Hun mister jobber og blir kastet ut av leiligheten

- Ser du på hans mange utspill som en styrke eller svakhet for Frp?

- Nå må vi huske at han verken er tillitsvalgt eller folkevalgt, men et medlem og en god Frp-er, svarer Søviknes diplomatisk.

Les også: Rasende Sandberg: - Dere har nærmest henrettet denne kvinnen

Mest sett siste uken