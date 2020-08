Slik ser Wuhan ut nå - åtte måneder etter pandemiutbruddet

Wuhan ble verdenskjent etter at koronaviruset skal ha brutt ut i den kinesiske byen i desember i fjor. Nå vender byen tilbake til normalen igjen.

Rundt nyttårstider begynte de fleste å få øye opp for Wuhan, hvor det ukjente viruset SARS-CoV-2 begynte å spre seg.

Åtte måneder senere vet hele verden hva koronaviruset er, som først ble oppdaget på et fiskemarked i den kinesiske byen.

Wuhan stengte derimot raskt ned etter å ha oppdaget mange smittetilfeller, og etter noen måneder med streng isolasjon, begynte byen å lette på restriksjonene i april.

Ikke siden mai

Nå ser det ut til at ting er nokså tilbake til normalen i byen med elleve millioner innbyggere.

I helgen ble det nemlig arrangert en musikkfestival for elektronisk musikk i Wuhan Maya Beach Water Park, hvor hundrevis av mennesker sto skulder til skulder.

Pandemien herjer fortsatt verden over, men Wuhan har på sin side ikke registrert et eneste smittetilfelle i byen i siden mai. Det etter at omtrent 60 prosent av smittetilfellene som ble oppdaget i Kina, ble bekreftet å være i Wuhan.

Likevel reagerer flere med forskrekkelse på sosiale medier over bildene av de tettpakkede folkemengdene.

- Utrolig ufølsomt av Wuhan å tillate dette samtidig som resten av verden lider av viruset som kom derifra, skriver blant andre programleder Piers Morgan.

TV-kronikøren Rita Panhi, som jobber for The Herald and Weekly Times, har delt en nyhetssak om badefesten på Twitter og lagt til «presentert uten kommentar» ved tweeten.

- Vi ser på en pinlig virtuell konferanse på datamaskinene våre, mens Wuhan-innbyggere fester på en musikkfestival i en badepark. Lol, hva er 2020, spør den politiske kommentatoren Kassy Dillon.

Stengte helt ned



23. januar stengte man ned byen totalt, inkludert alle butikker, tog, fly og arrangementer.

Dermed rammet lockdown-en alle de 60 millioner innbyggerne i Hubei-provinsen, hvor Wuhan er hovedstaden.

Forskere mener koronaviruset først rammet flaggermus, og at det kan ha blitt spredt til mennesker via et annet pattedyr.

Både USAs utenriksminister Mike Pompeo og USAs president Donald Trump har hevdet at det finnes bevis for at viruset har spredt seg fra instituttet, men har ikke lagt fram disse bevisene eller konkret fortalt hva de eventuelt er. En skarp krangel om pandemien mellom regjeringene i Washington og Beijing har ført til at forholdet mellom USA og Kina er blitt svært dårlig.

