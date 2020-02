Slik skal coronaviruset stanses i Norge

God håndhygiene og hjemmeisolasjon er blant tiltakene.

OSLO (Nettavisen): Små ting er viktige for å hindre smittespredning, ifølge helsedirektør Bjørn Guldvog. Slik håper helsemyndighetene å begrense coronavirusets spredning i Norge:

God hygiene

Det aller viktigste folk kan gjøre for å bidra, ifølge helsedirektør Bjørn Guldvog er små, men viktige: God håndhygiene, gode hostevaner (hoste i albuekroken) og en åpenhet når man blir syk og har vært ute og reist.

Ikke møt opp fysisk

- Ikke møt opp fysisk på legevakta hvis du mistenker at du er smittet av coronaviruset, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på en pressekonferanse torsdag.

Helsedirektoratet ber personer som kan være smittet ringer til fastlege eller legevakt. Legen vil vurdere det enkelte tilfelle og eventuelt ta kontakt med infeksjonslege på sykehus eller Folkehelseinstituttet for råd om videre håndtering.

Hjemmeisolasjon

Hvis viruset sprer seg i befolkningen, vil det ikke lenger være aktuelt å isolere alle som er smittet på sykehus, ifølge Helsedirektoratet. Da kan det bli aktuelt å be folk holde seg hjemme til de er friske. Alvorlig syke personer vil bli lagt inn på sykehus for behandling. Alle som er syke vil få oppfølging fra helsetjenesten, understrekes det.

Hjemmeisolasjon er et av de viktigste tiltakene for å hindre smitte.

- Vi er klar over at dette innebærer et stort inngrep i den enkeltes frihet, og kan få konsekvenser for hele husstanden, men det er svært viktig at dette følges lojalt opp, skriver Helsedirektoratet på sine nettsider.